La Nasa annuncia la missione Dragonfly | alla ricerca di tracce di vita aliena su Titano

(Di venerdì 28 giugno 2019) (immagine:/Jhu-Apl)è (quasi) pronta a partire. Lo hato la, confermando che la nuova sonda spaziale, una via di mezzo tra un lander e un drone, partiràvolta di, la più grande luna di Saturno, nel 2026. Raggiungerà la sua destinazione nel 2034 e volando raccoglierà informazioni sulla chimica del satellite,delle condizioni favorevoli allo sviluppo della. Forse proprio come accadde sulla Terra miliardi di anni fa. Fly, #, fly! Our next destination in the solar system is Saturn’s largest moon, Titan, where our rotorcraft-lander will explore dozens of locations across the icy world. Discover why: https://t.co/GhopCqDjx4 pic.twitter.com/55AilAZ4ar —(@) 27 giugno 2019non è certo un drone da giardino. Con i suoi 3 metri di lunghezza e altrettanti di larghezza, è più simile a un lander volante e ...

