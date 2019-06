In sei mesi rubati 80 cavalli Il Lazio è diventato Far West

Elisa Isoardi - sei mesi dopo la rottura con Matteo Salvini dice : “Un uomo adesso proprio non lo voglio” : “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare”. Sei mesi dopo la fine della sua storia d’amore con il ministro dell’Interno e vicepremier Matto Salvini, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha confidato come siano cambiate per lei le cose in questo periodo: ...

N26 chiude il conto a due clienti e per il rimborso servono sei mesi : Vi contatto in merito a quanto accaduto alla mia famiglia con la banca tedesca N26. Nel 2018 io e mio figlio abbiamo aperto due conti correnti con...

Pensione anticipata - uscita quota 100 : durante la finestra di sei mesi si può non lavorare : durante la finestra dei sei mesi della Pensione anticipata con uscita a quota 100 non è obbligatorio continuare a lavorare. È questa la risposta che è stata data dall'esperto di pensioni del quotidiano La Repubblica, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ad un dipendente della Pubblica amministrazione che raggiungerà, nel 2019, i requisiti richiesti per andare in Pensione proprio con la quota 100. La domanda che era ...

Scontrino elettronico - cosa cambia con l’emendamento al decreto Crescita : sei mesi senza multe : multe sospese per sei mesi per chi non si adegua alla nuova direttiva che dal 1° luglio introduce l'obbligo di emettere lo Scontrino elettronico per i commercianti con volumi di affari superiori ai 400mila euro. Lo stabilisce un emendamento al decreto Crescita approvato dalle commissioni di Bilancio e Finanze alla Camera.Continua a leggere

Ornella Muti - l’attrice condannata a sei mesi di reclusione per truffa e falso : Ornella Muti condannata a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso dopo aver partecipato ad una cena di gala in Russia invece di esibirsi al Teatro Verdi di Pordenone

Torna dalla festa - mamma di sei figli dimentica la piccola di 3 mesi in auto : la trova morta : La donna di 44 anni era stanca ma non aveva voluto rinunciare alla festicciola per l'arrivo di un nuovo bebè di una sua amica e aveva portato con sé anche la figlioletta. Al ritorno ha parcheggiato ed è andata a dormire senza rendersi conto di non aver fatto scendere la neonata dall'auto.Continua a leggere

William e Harry - i principi "non si sono visti per sei mesi" : bomba del tabloid - lo zampino di Meghan Markle : Il fatto che Meghan Markle e Kate Middleton non si sopportino è assodato. Ma, evidentemente, il pessimo rapporto tra le Duchesse ha avuto delle ripercussioni anche per i fratellini reali, il principe William ed Harry, che stando ad alcune indiscrezioni dei tabloid britannici sarebbero ai ferri corti

Insulto razzista in un torneo Under 15 : sei mesi di squalifica : Nuovo brutto episodio che si è verificato nel mondo del calcio. Razzismo in un torneo Under 15 nel Mantovano, un calciatore del Marmirolo è stato punito con sei mesi di squalifica. Nel dettaglio al termine di una gara del torneo Leali, ha reagito a un pugno di un avversario (squalificato fino al 15 settembre) colpendolo alla stessa maniera poi Insulto nei confronti di un altro avversario di chiaro stampo razziale, è quanto scrive il ...

Claudia Gerini - la confessione : "Perché per sei mesi ho vissuto sotto scorta - un incubo" : Nel film A mano disarmata Claudia Gerini è la giornalista Federica Angeli, che ha condotto inchieste sul clan Spada di Ostia e per questo vive sotto scorta dal 2013. "È una donna dalla forza eccezionale. Io ho vissuto sotto scorta per il mese delle riprese e posso assicurare che è come stare in prig