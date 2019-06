Il Ponte Morandi non c' è piùEcco le immagini dell' implosione

Ponte Morandi - oggi implosione per demolire le ultime due pile : Francesca Bernasconi Al via oggi le ultime operazioni per la demolizione del viadotto sul Porcevera, crollato lo scorso 14 agosto È tutto pronto. oggi i resti del Ponte Morandi a Genova saranno cancellati, spazzati via da un'implosione, dopo il crollo dello scroso 14 agosto, che aveva trascinato con sé 43 vite. Questa mattina, oltre 3.400 persone che abitano nel raggio di 300 metri dall'area interessata dalle operazioni, sono state ...

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : abbattute le pile 10 e 11 del viadotto [VIDEO LIVE] : oggi, venerdì 28 giugno, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta la ...

Nessun anziano barricato. Falso l'allarme che ha ritardato la demolizione del Ponte Morandi : Pezzo aggiornato Le operazioni di esplosione delle pile 10 e 11 del Morandi hanno subito un leggero ritardo a causa delle evacuazioni dei residenti della zona limitrofa al cantiere, zona interdetta fino alle 22 di stasera. In una delle due abitazioni su via Spaventa, zona Sampierdarena, si sospettava un residente si fosse barricato in casa ma, una volta sfondata la porta, non è stato trovato Nessuno. In un secondo appartamento sono stati ...

