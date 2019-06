Venezia | prende il sole in bikini | turista multata

Lo scudetto se lo prende Venezia - asfaltata la Dinamo Sassari in Gara-7 : poker tricolore per la Reyer : La squadra lagunare si impone in Gara-7 con il punteggio di 87-61, conquistando così il quarto scudetto della propria storia L’Umana Reyer Venezia è campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia, la formazione lagunare si impone in Gara-7 contro Dinamo Sassari, conquistando così lo scudetto. Al PalaTaliercio finisce 87-61 per i padroni di casa, che sfruttano la serata magica di Bramos (22), Haynes (21), Daye (13), ...

Basket - Finale Scudetto : Sassari si prende Gara-4 di prepotenza - Venezia ko e serie nuovamente in parità : Sassari trionfa 95-88 in Gara-4: Venezia ko, la serie torna sulla parità La Dinamo Sassari non ha lasciato scampo, in Gara-4 a Venezia. La Finale Scudetto sta regalando emozioni incredibili e la sfida di questa sera ha dato al pubblico appassionato della palla a spicchi uno spettacolo unico. Sassari ha dominato il match fin dall’inizio, andando alla pausa lunga con 10 punti di vantaggio. Al terzo quarto la squadra di Pozzecco ha ...

Serie A Basket : Venezia vince a Sassari e si riprende il fattore campo : Serie A Basket: Venezia vince a Sassari e si riprende il fattore campo La Reyer è riuscita a interrompere l’imbattibilità casalinga della Dinamo vincendo 76 a 73 la partita di ieri sera. Il copione della partita ha visto i veneti davanti per la maggior parte del match, sono stati rimontati un paio di volte, ma poi sono riusciti sempre a tornare in vantaggio. Tutto sommato è stata quindi una vittoria equilibrata, ma le emozioni non sono ...

Basket - Finale Scudetto – Venezia si prende Gara-3 : Sassari crolla sotto i colpi di Austin Daye : Venezia espugna il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari e si prende Gara-3: lagunari in vantaggio 2-1 nella Finale Scudetto grazie ai 22 punti di Austin Daye La vittoria ottenuta in trasferta mercoledì e il vantaggio del fattore campo potevano essere la giusta benzina per alimentare il fuoco dell’entusiasmo di Sassari, grande sorpresa del Finale di stagione della Serie A. Gara-3 poteva essere lo spartiacque della Finale Scudetto e per ...