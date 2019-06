Rai | Fazio ha accettato riduzione del compenso

“Fabio Fazio ha accettato il taglio dello stipendio richiesto dalla Rai” : Fabio Fazio ha accettato il taglio del proprio compenso richiesto dalla Rai. La notizia è stata confermata da fonti interne alle agenzie Ansa e Adnkronos: l’intesa con l’azienda è arrivata un paio di settimane fa. La notizia viene diffusa dopo che questa mattina il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo in cui ha descritto le resistenze delle “star” Rai alle riduzioni proposte dall’ad Salini. Oltre a Fazio, anche ...

Fabio Fazio ha accettato il taglio dello stipendio richiesto dalla Rai : Fabio Fazio ha accettato il taglio del proprio compenso richiesto dalla Rai. La notizia è stata confermata da fonti interne alle agenzie Ansa e Adnkronos: l’intesa con l’azienda è arrivata un paio di settimane fa. Il conduttore di “Che tempo che fa” e i suoi collaboratori hanno espresso però contrarietà alla riduzione del budget del programma. Fazio, è stata la motivazione data ai cronisti, ha accolto la sforbiciata in quanto ...

Rai - Fabio Fazio si ribella : non vuole tagli allo stipendio. Un (grosso) caso politico : In Rai si sta consumando un sanguinoso braccio di ferro. Da un lato in dg Fabrizio Salini, deciso a tagliare alcuni stipendi, dall'altro i diretti interessati che difendono i propri guadagni con i denti. Sono Fabio Fazio e Bruno Vespa. L'azienda vuole ridurre di circa del 20% i guadagni dei due cond

Fabio Fazio - altra bordata di Matteo Salvini : "Rai - pronta la risoluzione della Lega contro i maxi-stipendi" : E' un avvertimento a Fabio Fazio e al suo stipendio astronomico quello di Matteo Salvini? Possibile, probabile. Per certo le parole del ministro dell'Interno riguardano anche il conduttore di Che tempo che fa, la trasmissione recentemente trasferita con gran polemica su Rai 1. Il punto è che il vice

Simona Ercolani/ 'Rai privilegi il sovranismo televisivo! Su Maglie e Fazio...' : Simona Ercolani, autrice e produttrice televisiva, parla a La Verità: 'Anche la globalizzata Netflix ci chiede programmi sulle realtà locali'.

Palinsesti autunnali - Rai 2 : Fazio in prime time - cancellato Mezzogiorno in famiglia : Fabio Fazio I Palinsesti autunnali della prossima stagione Rai ora sono formalmente depositati. A presentarli oggi al CdA di Viale Mazzini sono stati i direttori di rete, sfilati singolarmente davanti all’assemblea. La loro presentazione ufficiale avverrà il prossimo 9 luglio a Milano, ma nel frattempo emergono indiscrezioni e novità sulla futura programmazione. Tra le novità spiccano in particolare il confermato trasloco di Fabio Fazio a ...

Palinsesti autunnali : Fazio in prime time su Rai2 - cancellato Mezzogiorno in famiglia : Fabio Fazio I Palinsesti autunnali della prossima stagione Rai ora sono formalmente depositati. A presentarli oggi al CdA di Viale Mazzini sono stati i direttori di rete, sfilati singolarmente davanti all’assemblea. La loro presentazione ufficiale avverrà il prossimo 9 luglio a Milano, ma nel frattempo emergono indiscrezioni e novità sulla futura programmazione. Tra le novità spiccano in particolare il confermato trasloco di Fabio Fazio a ...

Fabio Fazio "cacciato" a Raidue - la sfida estrema a Salvini : "Intanto provo" - lo ha fatto davvero : Si è sempre preso molto sul serio, Fabio Fazio. E oggi che il suo futuro in Rai sta prendendo una brutta piega, con la "retrocessione" ormai decisa da Raiuno a Raidue, il conduttore di Che tempo che fa prova a prenderla sul ridere con qualche gag un po' studiata. Leggi anche: "Ricordategli come fa t

Il Fatto Quotidiano svela i possibili compensi dei conduttori Rai : Fazio oltre i 2 mln : Tra le querelle che hanno contraddistinto gli ultimi mesi, c'è stata indubbiamente quella che ha visto protagonisti Matteo Salvini e alcuni giornalisti televisivi, in particolare Fabio Fazio. Il ministro lo ha attaccato sia sul piano dei contenuti, evidenziando che fino a quando andranno in onda i consensi della Lega non potranno che crescere a dismisura nonostante prodotti televisivi ritenuti non certo amichevoli, per usare un eufemismo, nei ...

Teresa De Santis : "Maglie fuori da Rai1 non per mia scelta. Al posto di Fazio un talk la domenica? No" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei programmi e dei conduttori del daytime estivo di Rai1, al via lunedì 17 giugno, la direttrice di rete Teresa De Santis si è fermata a rispondere alle domande dei giornalisti. A proposito delle dichiarazioni di Maria Teresa Maglie, che a Belve su Nove (in onda stasera) ha detto di essere stata esclusa dal Movimento 5 Stelle dal palinsesto di Rai1, dove avrebbe dovuto condurre un programma ...

Che tempo che fa trasloca su Raidue? L'indiscreto : ecco quali rischi corre Fabio Fazio : Che Fabio Fazio si scolli dalla rete Ammiraglia e approdi (pare) alla Rai Due del Sartre dei palinsesti Carlo Freccero, be', è al contempo una notizia buona ma pure una notizia cattiva. La buona è che Freccero, a costi imposti dalla direzione generale, senza sgualcirsi troppo, avrà in scuderia una

Belen Rodriguez - la svolta clamorosa : Rai 2 - dopo Fabio Fazio tocca a lei : Una svolta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia ritornata ad essere tale e tornata di prepotenza al centro delle cronache rosa. Una svolta in Rai. Non solo perché il secondo canale ha affidato alla coppia la conduzione della Notte della Taranta. Si apprende ora che Viale Mazzini ha sc

Che Tempo che Fa - Mara Venier scherza con Fabio Fazio : 'Per adesso sta su Rai1' : Domenica 2 giugno è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Che Tempo Fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l'intervista, Mara Venier ha più volte deriso il conduttore della rete ammiraglia per il possibile spostamento del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i vertici Rai per la prossima stagione sarebbero intenzionati a spostare il talk dal primo canale al ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si toglie l'ultima soddisfazione su Rai 1 : lo share lo premia : Gli ascolti Tv di domenica 2 giugno 2019, in prime time, hanno segnato un buon risultato per Fabio Fazio, arrivato all'ultima puntata della stagione e all'ultima in assoluto su Rai 1 con Che tempo che fa. Con molti ospiti, fra i quali Alvaro Soler, Mara Venier, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Carlo V