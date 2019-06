Palermo | Massimo Ferrero conferma | “amo realmente questa città | attendo ulteriori

Palermo - a rischio l’iscrizione in Serie B : Massimo Ferrero pronto ad acquistare il club rosanero : Il presidente della Sampdoria ha in mente di rilevare il club rosanero in caso di mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B Sono giorni frenetici per il Palermo, la cui iscrizione al prossimo campionato di Serie B non è stata al momento accettata. Il club rosanero si trova adesso in un pericoloso limbo, che potrebbe compromettere la stagione che dovrà partire tra poche settimane. In soccorso della società sembra però arrivare ...

Teatro Massimo di Palermo - la passione di Pagliacci nella visione minimal di Lorenzo Mariani : Torna Lorenzo Mariani – già direttore artistico alcune stagioni fa – al Massimo e lo fa con una delle sue regie minimal, per questi Pagliacci che chiudono la fase invernale della stagione 2019 della Fondazione e proiettano in quelli che saranno gli appuntamenti estivi, a cominciare da quelli alla GAM, la Galleria d’ Arte Moderna. Una regia – andata in scena nel 2007 sempre al Massimo - perfetta nella sua linearità, che risponde a quanto il ...

Zeffirelli : il Massimo di Palermo gli dedica la prima di 'Pagliacci' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Il Teatro Massimo di Palermo ricorda con cordoglio e con affetto Franco Zeffirelli e dedica alla sua memoria la prima di 'Pagliacci' di Leoncavallo, che andrà in scena questa sera. "Scompare un colosso che ha segnato l'arte del nostro secolo e che con Palermo e il Teat

Falcone : Palermo - al Teatro Massimo va in scena 'I traditori' (2) : (AdnKronos) - "L’indagine sul palcoscenico – dicono Palazzolo e Palazzotto – riparte dai giorni delle stragi, scanditi dal colossale depistaggio attorno al falso pentito Scarantino, per arrivare ai momenti più bui di Palermo, gli anni Ottanta dove operarono altri traditori rimasti senza nome. Ma han

Falcone : Palermo - al Teatro Massimo va in scena 'I traditori' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Un'opera-inchiesta per raccontare i misteri delle stragi del 1992 che uccisero i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Gery Palazzotto e Salvo Palazzolo tornano, dopo due anni dal successo de 'Le parole rubate' al Teatro Massimo di Paler

Palermo : al via rinnovo organi Fondazione Teatro Massimo : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo Leoluca Orlando ha avviato, come da statuto, le procedure per il rinnovo degli organi della Fondazione, consiglio d'indirizzo e sovrintendente, in scadenza nei prossimi mesi. Il sindaco ha scritto al mi

Teatro Massimo Palermo - in scena la prima per Pink Floyd : Dall’8 al 14 maggio va in scena al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di danza Pink Floyd - Carmen Suite. In un’unica serata il Corpo di ballo del Teatro Massimo propone Pink Floyd - Atom Heart Mother, creazione di Micha van Hoecke per il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, e Carmen Suite, la coreografia di Alberto Alonso ripresa dalla moglie e musa, Sonia Calero, con le musiche di Bizet e di Massenet riscritte da Rodion ...

Un altro anno da record per il teatro Massimo di Palermo : Più aperto, tutti i giorni per le visite guidate e 278 giorni all'anno per gli spettacoli e più pieno, nel 2018 ha raggiunto l'84,4% di riempimento della Sala Grande. Scelte che hanno premiato."...