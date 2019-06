Inter | Oriali è il nuovo first team technical manager

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Gabrieletorna all’nel ruolo di, che ricoprirà a partire dal primo luglio 2019. Ad annunciarlo la società sul sito ufficiale: “Ventotto anni in nerazzurro, una vita al servizio del Club. La connessione tra Gabrielee l’è naturale e indissolubile – ricorda l’– Un viaggio iniziato nel 1965, quando, 13enne, fece il suo ingresso nel nostro Settore Giovanile. Da lì la scalata, il debutto in prima squadra a 17 anni, due Scudetti, due Coppe Italia, un totale di 392 partite con la nostra maglia e 43 gol. Mediano, ma tuttofare. Indispensabile anche per la Nazionale, con cui diventò Campione del Mondo nel glorioso Mundial dell’82. Sacrifici, rinunce e passione: la ricetta per ottenere risultati, il leitmotiv di, che Gianni Brera ribattezzò “Piper“, vivace come lo ...

