Condividere una GIF non è mai stato così facile | direttamente da Google

Sala : "Raggi è una persona piacevole - ci Condividerei una stanza in Erasmus" : Giuseppe Sala chi sceglierebbe tra Renzi, Zingaretti, Salvini e Raggi per condividere una stanza in Erasmus? "Direi con la Raggi - la risposta del sindaco di Milano nel corso di "Tribù - Europa 19", su Sky TG24 - È una persona piacevole, ma cercherei di trovare un accordo: a te il 'Salva Roma' e a me lo 'Spingi Milano'. Va bene andare avanti con il governo però voglio la mia parte". A proposito comunque di Roma, fare il sindaco della ...