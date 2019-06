Chi è Carola Rackete il capitano della Sea Watch 3 e cosa rischia

Migranti : Chaouqui - 'a Carola i poveri fanno sChifo - arrestatela per il suo bene' : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "arrestatela, per il suo bene, e per chi a questi poverini ruba la vita in cambio di una speranza". Così, Francesca Immacolata Chaouqui, coinvolta nello scandalo Vatican LeaksGuardatela, parlando di Carola Rackete, la giovane comandante della nave Sea watch che ieri ha

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare ...

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare Artico.

Chi è Carola Rackete - il capitano della Sea Watch 3 che ha forzato il blocco navale : Carola Rackete (foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org.) Il 26 giugno verrà ricordata come una data in cui è successo un fatto straordinario: una nave di una ong del Mediterraneo, la Sea Watch 3, ha infranto il divieto d’ingresso imposto dal ministro Salvini ed è entrata in acque italiane. La decisione, annunciata su Twitter dalla stessa ong e confermata dai dati Gps sulla navigazione, è stata presa dal capitano della nave Carola Rackete, dopo ...