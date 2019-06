Wind Tre-Fastweb | ok dei sindacati all’accordo

Insieme per il 5G : Fastweb e Wind Tre uniscono le forze; sullo sfondo anche Sky : La tematica del 5G è ricca di colpi di scena, com'era lecito aspettarsi: questa volta i protagonisti della vicenda sono Fastweb e Wind Tre, che hanno da poco annunciato l'inizio di una partnership strategica (come si evince sul sito dell'operatore unico, ndr.) in maniera tale da velocizzare la realizzazione degli apparati di rete di ultima generazione in Italia. Gli asset di entrambe le realtà sembrano essersi spinti nella stessa direzione, da ...

Mega multa a TIM - Wind Tre e Fastweb per aver ostacolato il diritto di recesso : Esercitare il diritto di recesso dagli operatori telefonici spesso non è affatto facile o trasparente come dovrebbe essere: AGCOM è dello stesso avviso, da qui la commina a TIM, Wind Tre e Fastweb di una multa complessiva di oltre i 2.7 milioni di euro (la sanzione ammonta a 1.2 milioni per i primi due provider, ed a circa 360 mila euro per il terzo). Stando a quanto riportato da 'tomshw.it', la normativa violata, come vi dicevamo, è ...

Mondiale U21 di Beach Volley – Gli azzurri Windisch-Di Silvestre d’argento in Thailandia : Beach Volley: Windisch-Di Silvestre conquistano l’argento al Mondiale under 21 Nel Campionato del Mondo under 21 di Undon Thani, in Thailandia, si chiude con una bella medaglia d’argento il percorso di Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre, usciti sconfitti questa mattina contro i brasiliani Rafael-Renato 2-0 (21-11, 21-15), quest’ultimo campione del mondo di categoria per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2017 in ...

Mondiale U21 di Beach Volley : gli azzurri Windisch-Di Silvestre in finale : Beach Volley: Windisch-Di Silvestre volano in finale nel Mondiale under 21 Nel Mondiale Under 21 di Undon Thani, in Thailandia, prosegue la marcia trionfale della coppia tricolore composta da Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre, che domani mattina alle 10 italiane si giocherà il titolo contro i brasiliani Renato-Rafael. Un risultato conquistato grazie al doppio successo di questa mattina contro i francesi Faure-Platre 2-1 (16-21, 21-18, ...

Da lunedì con WindAY potremmo avere la possibilità di ottenere GB aggiuntivi in modo gratuito : Un nuovo premio potrebbe essere disponibile con WINDAY da lunedì e prevede fino a 10 GB aggiuntivi in via totalmente gratuita. L'articolo Da lunedì con WINDAY potremmo avere la possibilità di ottenere GB aggiuntivi in modo gratuito proviene da TuttoAndroid.