Si spaccia per Leo Messi e fa sesso con 23 donne Denunciato sosia del campione argentino

Si spaccia per Lionel Messi e fa sesso con 23 donne : denunciato sosia del campione del Barcellona : Ha approfittato della sua incredibile somiglianza con il campione del Barcellona Lionel Messi e, spacciandosi per lui, ha fatto sesso con 23 donne. Reza Parastesh, di origini iraniane, è stato così denunciato alle autorità con l’accusa di aver sedotto con l’inganno numerose donne con lo scopo di ottenere incontri sessuali. Secondo quanto riferiscono i media argentini, ad ora sono 23 i casi accertati. ...

Toscana - truffavano grandi marchi con succo di mela adulterato spacciato per biologico : 9 arresti : truffavano i grandi marchi del settore di marmellate, confetture e conserve, spacciando per biologici e realizzati in Ue i prodotti coi quali producevano il loro succo concentrato di mela, che conteneva prodotti inidonei all’alimentazione e comunque di scarsissima qualità. In manette sono finite 9 persone, tutte accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio. Sono due fratelli imprenditori del Pisano, quattro loro ...

Euphoria su HBO spaccia la sua idea apocalittica di adolescenza per un ritratto fedele della generazione Z : Ah, questi giovani d'oggi. L'intento dichiarato di Sam Levinson – creatore di Euphoria su HBO – è quello di immortalarne la quotidianità così che ognuno possa riconoscersi sullo schermo. Eppure l'apocalittico ritratto della generazione Z tracciato nel pilot della serie è tutto fuorché realistico. Euphoria su HBO nasce dalla volontà di stimolare empatia verso i più giovani, visti spesso come manichini narcisisti dipendenti dai social e da ...

Torino - 4 operai spacciano per arrotondare. L'azienda deve rivedere turni e mansioni : A finire nei guai i dipendenti di una società di automotive. Ad un giovane sequestrati 508 grammi di maijuana

Si spacciava per Andrea Pirlo e raggirava i commercianti : truffati negozi di lusso in tutta Italia : raggirava i commercianti spacciandosi per Andrea Pirlo, ex calciatore della Juventus. Così è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di truffa e sostituzione di persona un 48enne di Valenza, in provincia di Alessandria. L’uomo approfittava della somiglianza con l’ex centrocampista bianconero per truffare boutique di lusso in tutta Italia. Dalle indagini è emerso che negli ultimi due anni l’uomo si è spacciato più volte ...

Si spaccia per bimba su Whatsapp e abusa di tre minori : arrestato : Un uomo ha abusato per tre anni di tre bambine tra gli 11 e i 13 anni, sfruttando una falsa identità su Whatsapp. Il 48enne è stato arrestato grazie a una maestra che, attraverso il rapporto di fiducia con un'alunna, ha ottenuto le sue confidenze e dato l'allarme.

I truffatori italiani che si spacciavano per George Clooney arrestati in Tailandia : Due italiani sono stati accusati di spacciarsi per l’attore statunitense George Clooney per promuovere il proprio business nel campo della moda. I due sono stati arrestati in Tailandia dopo anni di latitanza. Francesco Galdelli, 58 anni, e Vanya Goffi, 45 anni, sono stati arrestati nella località thailandese di Pattaya, dopo che i poliziotti hanno circondato la villa di lusso in cui vivevano, lontano dalle attrazioni turistiche e dalla ...

Spaccio per aiutare mia madre! La giustificazione dello spacciatore tunisino : Arrestato dopo alcuni giorni di appostamento, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e di ben 23mila euro in contanti: “Spaccio per mandare i soldi a mia madre”. Spacciava per aiutare la madre, così si sarebbe giustificato un pusher tunisino fermato nella serata di ieri a Firenze.-- Da tempo gli uomini della squadra mobile stavano tendendo d'occhio lo straniero, che faceva ripetutamente la spola ...

Bolzano - si spaccia per medico e abusa di minori con disturbi alimentari : arrestato 50enne : Fingeva di essere un medico e arrivava anche ad approfittare della fragilità psicologica di alcune ragazze minorenni con disturbi alimentari, a lui affidate, per abusare sessualmente di loro. I carabinieri di Merano e i Nas di Trento hanno arrestato, su ordine del gip di Bolzano, un cinquantenne di Laces. L’uomo è accusato di esercizio abusivo della professione medica e di aver appunto compiuto atti sessuali con minorenni a lui affidate in cura. ...

Udine - denunciato per maltrattamenti dalla compagna : viene scoperto spacciatore : I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato ieri R.M.W, un domenicano di 30 anni residente in Italia regolarmente da molto tempo e titolare di un bar, per spaccio di droga. L'uomo è stato accusato di trafficare in droga all'interno del suo locale. Il presunto colpevole è stato fermato a seguito di un accertamento per maltrattamenti, dopo un'accurata perquisizione effettuata all'interno dei sue due ...

Giletti ospita un tale che si spaccia per Mark Caltagirone : 'La verità da Barbara D'Urso' : Nel corso della precedente puntata di "Non è l'Arena" Massimo Giletti ha fatto un annuncio spiazzante a fine puntata. Il conduttore si è diretto dietro le quinte annunciando che avrebbe incontrato, in esclusiva assoluta, Mark Caltagirone. Il Pamela Prati gate è divenuto, ormai, l'argomento principale di dibattito della maggior parte delle trasmissioni. Anche nel programma di la7 si è parlato della questione e il presentatore ha fatto un annuncio ...