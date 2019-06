Sedicenne suicida a Forlì | assolti i genitori in appello

Sedicenne malesiana si suicida dopo un sondaggio su Instagram : Una ragazza malesiasa di 16 anni si è suicidata dopo aver postato su Instagram un sondaggio in cui chiedeva ai follower se dovesse suididarsi o meno. Il 69% degli utenti ha votato per il suicidio e la ragazzi si è tolta la vita. A riportare la notizia è il The Guardian.La polizia della Malesia ha fatto sapere che la ragazza, il cui nome non è stato diffuso, ha postato il sondaggio sul social network scrivendo: ...