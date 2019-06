Morgan sfrattato | ' polizia boia' ' Asia Argento ha firmato lo sgombero'

Morgan è stato sfrattato e si è scagliato contro tre cantanti tra cui Vasco Rossi : Dopo varie battaglie e appelli lanciati anche in diretta televisiva, alla fine Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione. Il cantante ha tentato in tutti i modi di non lasciare la sua abitazione, partecipando in diverse occasioni anche al programma Live, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, dove aveva esposto il suo problema sperando che potesse esserci un cambio di idea, ma alla fine non è stato così. Il durissimo attacco di Morgan dopo ...

Morgan sfrattato si sfoga : 'Ligabue - Vasco e Jovanotti pensano solo a fare dischi' : Gli avevano dato una proroga per motivi di salute, ma oggi Morgan è stato sfrattato. Questa mattina, il cantante ha dovuto lasciare la sua casa di Monza in un clima decisamente poco pacifico. La procedura di sfratto Il procedimento di sfratto nei confronti di Marco Castoldi è stato deciso dal Tribunale nel 2017, quando il cantante era venuto meno al pagamento degli alimenti della figlia avuta con Asia Argento. A causa di un debito con Equitalia, ...

Morgan sfrattato: 'Vasco, ...

Morgan sfrattato : "Vasco - Jovanotti e Ligabue non sono stati al mio fianco. Asia Argento? Sadica e cattiva" : Sfratto fu. Morgan, nome d'arte del cantante Marco Castoldi, ha dovuto lasciare stamattina la sua casa di Monza a seguito del pignoramento stabilito dal Tribunale alla fine del 2017. I mancati pagamenti degli alimenti alle figlie e un debito con l'Agenzia delle Entrate - secondo l'uomo, contratto per gli affari truffaldini del commercialista - hanno determinato la decisione dei giudici. Dopo il rinvio dello sfratto di dieci giorni a causa ...

Morgan sfrattato recita Shakespeare ai poliziotti : Il giorno alla fine è arrivato: Morgan è stato sfrattato dalla sua casa di Monza. All’arrivo del custode giudiziario, la mattina del 25 giugno, come riporta l’Agi, ci sono stati momenti di tensione e si è sentito l’artista urlare quando le forze dell’ordine sono entrate nella sua abitazione. Dopo aver abbandonato l’appartamento in cui viveva, Morgan ha parlato con i giornalisti presenti dei poliziotti che hanno ...

Da oggi vivrò su una panchina! Morgan è stato sfrattato : oggi lo sfratto di Morgan dal suo appartamento di Monza, si conclude così una luna battaglia legale. Il cantante e giudice di X-Factor è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza. Nonostante gli sforzi, non è riuscito a trovare i soldi necessari per impedire l’irreparabile. E quindi, senza troppe remore, ha dovuto abbandonare la sua abitazione, asserragliata da curiosi e fotografi.-- "Mi sento un po’ bohèmien oggi – ironizza ...

Vigliacchi pisciasotto! Morgan sfrattato - la rabbia contro gli amici musicisti : Morgan contro tutti. Nel giorno in cui dice addio alla sua casa di Monza, pignorata per far fronte a una situazione debitoria molto difficile, il cantautore – al quale era stata concessa una proroga fino alla data di oggi per motivi di salute – ha sparato a zero su alcuni dei suoi colleghi. Già nelle settimane scorse aveva accusato l’ex moglie Asia Argento per la sua condizione, vedendosi rispedire al mittente con gli interessi ogni frase. I ...

Morgan sarà sfrattato - il suo messaggio : “Devo elaborare questa sofferenza come un lutto” : Dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 14 giugno, Morgan dovrà lasciare casa sua a Monza. Lo sfratto avverrà nella giornata del 25 giugno e l'artista ha diffuso tramite il suo ufficio stampa delle conversazioni che mostrano quanto sia sofferente, tra le quali spunta anche un messaggio della mamma che cerca di incoraggiare il figlio, rassicurandolo.Continua a leggere

