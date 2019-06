Mondiali di calcio femminile | il padre di Valentina Giacinti svela | “è un mix tra Morata

sportfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ildell’attaccante italiana ha parlato delle caratteristiche della figlia, paragonandola a Inzaghi eIl suo gol ha permesso all’Italia di sbloccare la partita, mettendo in discesa il cammino delle azzurre verso i quarti di finale del Mondiale di. AFP/LaPressesi è finalmente sbloccata, mettendo il proprio timbro in Francia dopo il titolo di capocannoniere ottenuto in Serie A. Di lei ha parlato ilMassimo, intervenuto a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1: “accostata a un grande bomber come Filippo Inzaghi? Sì, è vero, anche se lei vorrebbe essere paragonata a. Per me è una via di mezzo tra tutti e due, è molto guizzante. Il gol contro la Cina lo ha dedicato a suo nonno Riccardo, che è mancato da poco e al quale era molto legata. L’ho sentita dopo la partita, era euforica, a ...

Roberto_Fico : Una splendida vittoria per le @AzzurreFIGC che raggiungono i quarti di finale ai Mondiali di calcio in Francia, bat… - Agenzia_Ansa : Mondiali di calcio 2-0 alla Cina, Italia ai quarti. Decidono le reti di #Giacinti e #Galli Affronteranno sabato la… - repubblica : ?? Mondiali di Calcio femminile: l'Italia batte la Cina per 2 a 0 #ItaliaCina #25giugno #ITACHN #RagazzeMondiali… -