Lotta al narcotraffico | “sovraffollamento carceri trainato dalla legge sulla droga”

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Senza gli arresti dovuti al proibizionismo il sistema penitenziario italiano rientrerebbe nella legalità costituzionale“. Ad affermarlo sono i curatori del decimo “Libro Bianco” sulle droghe, presentato oggi alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata dellaalla droga e al: “La tendenza alla crescita della popolazione carceraria – ha detto Stefano Anastasia, uno dei curatori del testo – è sempredroga. È di fatto lo strumento con cui si riempiono e si svuotano le. E in questo periodo lepiacciono piene”., meno reati ma aumentano i detenuti e le pene sono più lunghe. In calo gli stranieri. Affollamento al 120% Il libro – promosso da Associazione Luca Coscioni, La Società della Ragione, ...

