I talebani dell' accoglienza | i bilanci di Sea Watch ai raggi X

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Fausto Biloslavo Solo la nave costa 1,5 milioni di euro. Oltre 260mila vanno per gli aerei di appoggio. E 31mila euro per le spese legali Solo la nave Sea3, al largo di Lampedusa con una quarantina di migranti a bordo, è costata nel 2018 oltre un milione e mezzo di euro sommando i lavori in cantiere'anno prima e l'acquisto di due gommoni di soccorso. E poi vanno aggiunte le spese per gli equipaggi, oltre al personale a Berlino e Amburgo di 304.069,65 euro. Non poco per aver «soccorso» in mare, come sostiene l'Ong tedesca, 5mila persone nel 2018, anche se il numero sembra un po' alto. Lo scorso anno la nave deiè rimasta sotto sequestro a Malta per quattro mesi. Non a caso nel'Organizzazione non governativa si scopre che per Sea3 sono stati sborsati oltre 31mila euro di spese legali. Nel 2018 la nave, a parte le paghe ...

