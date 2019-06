Gennaro Lilio innamorato | Francesca De André è una donna dolcissima | ogni tanto è

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Desempre più innamorati. È lo stesso modello campano, protagonista dell'ultima campagna di Dolce e Gabbana, a confermare che la liaison con la nipote di Faber sta andando avanti senza incontrare ostacoli, dalla viva voce delle sue Instagram Stories. La coppia, lontana dalle polemiche delle scorse settimane, sta passando molto tempo insieme, scoprendosigiorno di più senza la pressione delle telecamere:fuori dalla casa è unastupenda,. Poco dopo usciti dalla casa ha ripreso la sua vita con tranquillità e serenità. Anzi, non vi nego cheè lei che deve sopportare e calmare me. Il nostro rapporto va benissimo, siamo statitempo assieme. Ci rivedremo giovedì, lei sarà a Napoli da me. Se dal lato sentimentale tutto sembra procedere per il meglio, la stessa cosa non si può dire per le amicizie nate ...

fio93_s : Gennaro Lilio al posto di David Gandy nella pubblicità del profumo d&g, ma che cazzoooo, perché m, stiamo scherzand… -