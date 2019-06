Come ottenere indietro i soldi se hai fatto acquisti da Mercatone Uno

wired

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Quartier generale diUno a Cesano Maderno, Milano (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images) Il fallimento diUno è stato, il mese scorso, una doccia gelata per tutti i dipendenti, che ora potranno accedere alla cassa integrazione fino alla fine del 2019. Ma ci sono conseguenze anche per i clienti che hanno in corso un ordine di acquisto o che hanno già versato un acconto sui prodotti venduti dall’azienda e che probabilmente non riceveranno mai. Per spiegare a queste personedevono comportarsi perla merce o il risarcimento di quanto versato, l’associazione italiana difesa consumatori e ambiente (Adiconsum) ha creato una guida esplicitamente dedicata al caso dell’azienda di Imola. Secondo le stime, in questa situazione potrebbero esserci all’incirca 20mila consumatori, per un totale di quasi 4 milioni di euro tra acconti, finanziamenti e rate ...

valigiablu : Fanno bene a tirare giù gli striscioni per Regeni. In fondo il governo del cambiamento, esattamente come quelli pre… - WeCinema : Addio al grande regista e sceneggiatore #FrancoZeffirelli. Unico italiano ad ottenere il titolo di “Sir” della Regi… - IInstazood : #Instagram è diventato uno dei #social_media più popolari di questi tempi e #ottenere tanti like, commenti, aumenta… -