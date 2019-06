Come le criptovalute stanno cambiando l’industria finanziaria

Criptovalute : solo l’8% degli italiani sa Come funzionano - la fiducia scarseggia : Che cosa sono le Criptovalute? La domanda sorge spontanea alla luce di una nuova ricerca pubblicata da Kaspersky, relativa proprio alle criptomonete. Il risultato, su un sondaggio a livello globale, è che solo una persona su 10 di quelle intervistate sa esattamente che cosa sono e come funzionano. Ecco perché le usano in pochi. I bitcoin potrebbero contribuire al riscaldamento globale e far salire ...