Aspetto qui Corona? La Berlinguer gela Salvini

Kiss Kiss Napoli – Varriale : “Mi Aspetto un Napoli diverso per la nuova stagione - con questo acquisto Ancelotti potrà cambiare” : Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le caratteristiche che vorrà Ancelotti per il suo Napoli : “La coppia Manolas-Koulibaly permetterebbe ad Ancelotti di giocare ancora di più il suo calcio, con la difesa alta e con gli esterni sul fondo. Il prossimo anno il Napoli vorrà essere più spregiudicato piú aggressivo in certi frangenti. Ancelotti vorrà una squadra in ...