Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 1-6 luglio 2019 | Una Scoperta Scioccante!

Una Vita - Anticipazioni dall'1 al 6 luglio : Iñigo vuole vendere la pasticceria : Le anticipazioni di Una Vita riservano entusiasmanti novità per gli affezionati telespettatori della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio, Ursula accompagnerà Blanca sulla tomba della presunta neonata morta: la donna sarà notevolmente provata e addolorata. In seguito la Dicenta conoscerà una particolare donna convinta di aver visto la Madonna, Cristina Novoa. Successivamente tra Blanca e Cristina ...

Bitter Sweet Anticipazioni 26 giugno 2019 : Una festa di compleanno per Bulut : Nazli cerca di passare più tempo possibile con Bulut, che sente la mancanza di Ferit. La ragazza è certa che il compleanno del bambino risolverà tutto.

Dolunay - Anticipazioni dall'1 al 5 luglio : Ferit perde la causa per l'affido di Bulut : Sta riscuotendo consensi tra il pubblico italiano la soap turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", il cui titolo originale è "Dolunay". Dopo "Cherry Season", dunque, Mediaset ha deciso di portare in Italia questa Serie Tv che ha come protagonista ancora una volta Ozge Gurel, che in quest'occasione veste i panni di una giovane cuoca dall'animo buono e gentile. Anche in questa produzione, la protagonista dovrà affrontare e superare diversi ...

Una Vita - Anticipazioni : PEÑA passerà alle minacce - chi ricatterà? : Le bugie di PEÑA (Adrian Castiñeiras) emergeranno nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete già che Iñigo (Xoan Forneas) e Flora (Alejandra Lorenzo), ovviamente con la complicità di Leonor Hidalgo (Alba Brunet), scopriranno che il vero Cervera non ha mai perso la memoria e studieranno una controffensiva per impedire al “nemico” di compromettere la loro ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Antolina confessa i suoi crimini alla Laguna : La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. alla fine ...

Una Vita Anticipazioni : ALBA GUTIERREZ sarà LUCIA - la nuova protagonista : La terza stagione di Una Vita è quasi giunta al termine e, proprio per tale ragione, Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) stanno per uscire di scena. Prima dell’addio definitivo dei due giovani, i telespettatori avranno però l’occasione di conoscere LUCIA Alvarado (ALBA GUTIERREZ), la protagonista femminile delle prossime vicende ambientate a calle Acacias. Scopriamo come verrà introdotta la ragazza… Una ...

Una vita - Anticipazioni spagnole : Blanca prova pietà per la madre rinchiusa in manicomio : Continua l'appuntamento con la soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' che riesce ad attirare una fetta importante di pubblico curioso di conoscere i cambiamenti presenti intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una vita svelano che i sospetti di Blanca riguardo alla presunta morte del piccolo Moises si dimostreranno fondati. Sarà evidente lo zampino di Ursula che si è impossessata del bambino e la ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Liberto arrestato con una grave accusa : anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto viene arrestato dopo aver tradito Rosina Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arresto di Liberto. Il giovane Soler si ritrova dietro le sbarre con una grave accusa da cui difendersi. Come vi abbiamo già rivelato, il nipote di Susana tradisce Rosina con Genoveva, la vedova di Samuel. La ragazza […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Liberto arrestato con una grave accusa ...

Anticipazioni Una Vita dal 1° al 7 luglio : Blanca viene plagiata dalla bigotta Cristina : Non ci sarà pace per Blanca nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 7 luglio. In tale periodo, infatti, la protagonista della telenovela spagnola sarà plagiata dai consigli che le verranno dati dalla sua nuova amica Cristina, una donna bigotta convinta di avere visto la Madonna. E proprio seguendo le parole di questa nuova conoscenza, Blanca si allontanerà da Diego, rifiutando di seguirlo in Svizzera come programmato ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dall’1 al 6 luglio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019: Blanca prova un immenso dolore quando Ursula la porta sulla tomba della presunta figlioletta morta; poco più tardi, la ragazza fa la conoscenza di Cristina Novoa, una donna bigotta che crede di avere visto la Madonna. Tra le due scatta subito una profonda complicità. Iñigo teme che Peña possa recuperare la memoria e ventila l’ipotesi di vendere la pasticceria. ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 25 e mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata 753 di Una VITA di martedì 25 e mercoledì 26 giugno 2019: Flora ha ormai deciso di assumere Pena come cameriere, in modo che lui eviti di rubare; i due impostori lo terranno sotto controllo. Arturo annuncia a Silvia che presto avranno in casa un telefono… Silvia teme che Arturo la voglia controllare… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA, del nostro account Instagram e ...