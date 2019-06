“Voleva gli Affari Ue” Le accuse M5S isolano Di Battista 

Mertens - la rivelazione della moglie : “Voleva andare in Cina poi…” : Il Napoli punta tanto su Dries Mertens, il belga dovrebbe far parte della squadra a disposizione di Carlo Ancelotti anche per la prossima stagione, l’addio però al club azzurro è stato vicino. Arriva la rivelazione da parte di sua moglie, Katrin Kerkhofs, che ha parlato ai microfoni di Humo. “Non saremmo stati felici, abbiamo bisogno di vita sociale”, ha detto la donna sulla possibilità di andare in Cina. “Dries mi diceva che ...