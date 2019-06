Via libera ai bandi italiani per la Tav Cirio a Conte | dia certezze Ma governo continua

Tav - Via libera ai bandi per il completamento del tunnel di base : Gli "avis de marches" riguardano i lavori per il tunnel di base della nuova ferrovia Torino Lione sul territorio italiano...

Tav - Via libera ai bandi per gli appalti sul versante italiano Salvini a M5S : «Tav leggera? Amo i treni che corrono» : Il vicepremier replica alla proposta avanzata nei giorni scorsi dai 5 Stelle e aggiunge: «C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita». E intanto Telt dà il via libera al bando per il versante italiano

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (5) : (AdnKronos) - “Riteniamo infatti -ha commentato Brianza- che la televisione sia ancora il mezzo più adeguato per veicolare questo tipo di informazioni specialmente a quegli anziani che hanno difficoltà a partecipare ad incontri ed eventi dedicati alla prevenzione del fenomeno. La doppia valenza di q

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (3) : (AdnKronos) - Il ‘modello’ rappresentato dal Consiglio regionale è stato rivendicato anche dal consigliere Marco Alparone (Fi). “Questa comprovata efficienza ed efficacia non deve passare per ‘normale’, ma essere uno stimolo per tutta la politica. Il costo straordinariamente basso del nostro Consigl

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (4) : (AdnKronos) - Pollice verso invece da parte del Movimento 5 Stelle. “La nostra posizione -ha dichiarato il consigliere Marco Fumagalli- è negativa. Non tanto da un punto di vista tecnico ma politico. Notiamo ci sia un vero e proprio appiattimento rispetto alle indicazioni della Giunta. Mi auguro che

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (2) : (AdnKronos) - Inoltre i 300mila euro destinata ai patrocini (di cui a istituzioni pubbliche il 25,14% e a istituzioni private il 74,86%). Il Consiglio regionale nel 2018 ha effettuato pagamenti entro la scadenza per oltre il 97% delle fatture ricevute, con un tempo medio tra la data di ricevimento d

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza al rendiconto annuale del Consiglio regionale della Lombaria. L'approvazione è arrivata nel corso della seduta dell'assemblea di Palazzo Pirelli a Milano, che con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, ha approvato la relazione illustrata dal

Nissan - Via libera alla nuova governance tra i malumori dei piccoli soci : L'assemblea degli azionisti della Nissan ha approvato la riforma del governo societario della Casa di Yokohama. L'esito della riunione era ormai dato per scontato visto il compromesso raggiunto negli scorsi giorni con l'azionista di maggioranza, la Renault, per concedere maggior rappresentanza ai francesi nei comitati interni al consiglio di amministrazione fulcro della nuova governance. Tuttavia l'assemblea non si è rivelata una passeggiata per ...

Olio italiano - Via libera all'invasione dall'Africa : le regole adesso le fanno gli arabi : Da anni l'Italia dell' Olio extravergine d' oliva è ostaggio di decisioni e strategie assunte lontano da Roma e perfino da Bruxelles. Ma se finora contavamo come il due di coppe a briscola, il futuro potrebbe riservarci sorprese ancora più amare. Come Libero aveva paventato alcuni mesi or sono, il t

Dl crescita - Via libera della Camera : ora il Senato : Prevista l'estensione degli sconti per la riapertura dei negozi nei piccoli centri sotto i 20mila abitanti anche ai sexy shop

Decreto Crescita - Via libera Camera : 20.42 L'Aula della Camera ha approvato con 270voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti il Decreto Crescita. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo. Il Decreto scade il 29 giugno. Tra le novità introdotte, lo 'scivolo' di 5 anni per gli aspiranti pensionati e la riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza al 31 luglio ...

Calciomercato Juventus - Solskjaer ha dato il Via libera per la cessione di Pogba : Calciomercato Juventus – Paul Pogba è tornato ad essere accostato ai bianconeri, nonostante la corte serrata del Real Madrid e le parole di ieri di Paratici. Nel frattempo, il suo attuale tecnico al Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato il via libera per la cessione del francese al miglior offerente. Lo riporta il ‘Daily Star‘. L’allenatore norvegese è convinto che dalla cessione di Pogba lo United possa ...

Usa - Trump dà il Via libera a raid militari contro l’Iran : poi sospende tutto : L’operazione era già partita, per quanto fosse in fase iniziale. Il presidente Usa Donald Trump aveva dato ordine di colpire obiettivi iraniani in rappresaglia per l’abbattimento di un drone americano, che Teheran ha dichiarato di avere colpito perché intercettato nel suo spazio aereo. Ma poco dopo è arrivato l’ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times che, citando un’altra fonte dell’amministrazione, scrive ...

Iran - Trump dà il Via libera ai raid poi li ferma : Donald Trump aveva approvato raid mirati contro obiettivi Iraniani, radar e batterie di missili anti-aerei, ma poi ha cambiato idea all’ultimo momento e i cacciabombardieri già in volo sono stati fatti tornare indietro. Lo rivela il New York Times. Gli attacchi dovevano aver luogo nelle prime ore di oggi. Si tratta di bombardamenti limitati, con l’...