Vacanze | come azzerare i consumi in casa prima di partire

(Di martedì 25 giugno 2019) Estate tempo di, di prendersi del tempo per sé e la propria famiglia e staccare la spina: anche quella degli elettrodomestici che abbiamo a, se non vogliamo sprecare energia e pagare bollette da capogiro al nostro rientro. Spegnere le luci, chiudere il rubinetto centrale dell’acqua e del gas, staccare le prese della corrente ed evitare il diffusissimo stand-by di frigoriferi, lavatrici, televisori, computer. Eh sì, consuma anche quello! Si tratta di piccoli accorgimenti che, se osservati, possono però aiutarci a risparmiare energia. Ecco di seguito qualche trucco perin tutta tranquillità, diminuire l’impatto ambientale dei nostrie assicurarci bollette più leggere (ambiente e portafoglio ringrazieranno). Spegnere frigorifero e freezer Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che influisce di più sulla bolletta della luce. Assieme al Freezer è ...

