Un’inchiesta giornalistica francese chiama in causa le multinazionali delle sementi

(Di martedì 25 giugno 2019) I pomodori e le altre verdure vendute oggi nei supermercati hanno fino al 60% di sostanze nutritive in meno rispetto a 60 anni fa: a scoprirlo i giornalisti d’inchiesta dellaCash Investigation che hanno ritrovato la tabella della composizione degli alimenti di sessanta anni fa e l’hanno usata per analizzare e comparare le quantità di vitamine e minerali della frutta e verdura che consumiamo oggi. Per cercare di vederci chiaro, i giornalisti hanno comparato anche i valori nutritivi di un pomodoro di una varietà tradizionale e non ibrida, coltivato a terra, con uno di una varietà ibrida coltivato fuori terra (coltivazione idroponica): i risultati sono stati simili, a sfavore di quest’ultimo anche qui fino al 50%. I pomodori in Bretagna, nel nord della Francia, sono coltivati in serre riscaldate a 21 gradi (invece del più mite e soleggiato sud) e fuori terreno, ...

