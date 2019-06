Quanto valgono i tuoi dati per Facebook e Google? C’è una proposta di legge per scoprirlo

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Sen. Mark Warren, Virginia (foto: Zach Gibson/Bloomberg via Getty Images) Negli Stati Uniti è stata presentata unadiche costringerebbe i giganti della tecnologia, quali, Amazon e, a informare gli utenti sul valore dei loropersonali. L’obiettivo è far luce su un aspetto nascosto dell’economia tecnologica: l’effettivo valore deipersonali degli utenti. Dallo scandalo di Cambridge Analytica, l’utente medio ha scoperto che ipersonali hanno un immenso valore per i giganti di internet.è stato al centro di numerosi scandali che ruotavano attorno allo sfruttamento deidegli utenti come moneta di scambio con altre aziende del settore. Lache prende il nome di Designing Accounting Safeguards to Help Broaden Oversight And Regulations on Data (Dashboard), è stata presentata dal senatore democratico della Virginia, Mark ...

