L' estate caldissima del mercato NBA

(Di martedì 25 giugno 2019) Anche Kawhi Leonard è un “unrestricted free agent”. Dal 30 giugno, il Deus Ex Machina che ha portato per la prima volta i Toronto Raptors nel paradiso del basket, cioé al titolo Nba, è libero di firmare per la sua prossima squadra che dovrebbe essere ancora la prima franchigia non statunitense capace di aggiudicarsi il famoso anello, ma con un contratto superiore a quello da 21.3 milioni di dollari già abbozzato: si parla di un quinquennale da 190 milioni. Il due volte miglior difensore della Lega, già MVP - most valuable player, in pratica: il giocatore più completo - delle finali 2014 con gli Spurs si avvale del nulla osta che, dal 1975, quando il baseball professionistico si è ribellato allo strapotere delle franchigie, ha cancellato l'holdout, come unica possibilità di svincolo per gli atleti: rifiutarsi di giocare fino al raggiungimento delle condizioni volute. Le ...

