Il patto di morte tra Alice Cooper e sua moglie Sheryl Goddard | la rockstar | “Tutto falso”

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Ilditrae suanon esiste. La smentita arriva in via ufficiale dall'horror-rocker per eccellenza, la star che si è resa famosa per i suoi spettacoli degni di un Grand Guignol e che calca la scena mondiale da 40 anni. Nei giorni scorsi un articolo comparso sul Mirror, però, parlava di unditra i coniugi, sposati da 43 anni e divenuti ormai inseparabili, tanto da far dire allo stesso Vincent Damion Furner che entrambi convengono nel fatto che nessuno, in un futuro prossimo, dovrà piangere la scomparsa dell'altro: Non posso stare senza di lei. Quando uno dei due se ne andrà, l'altro dovrà seguirlo. I due si conobbero nel 1975, quandoiniziò a ballare sul palco durante i concerti di. Da quel momento divennero inseparabili. Ancora oggi, Vincent considera sua"la donna più bella del ...

OptiMagazine : Il patto di morte tra @alicecooper e sua moglie Sheryl Goddard, la rockstar: 'Tutto falso' - vitosapienza : RT @globalistIT: - Pietro__Bruno : RT @globalistIT: -