Il killer confessa altri omicidi | ma presto tornerà in libertà

(Di martedì 25 giugno 2019) Giorgia Baroncini Luca Delfino era stato condannato a 16 anni e 8 mesi per aver assassinato, nel 2007, l'ex fidanzata Antonietta Multari. In carcere avrebbe parlato diAvrebbeto diversie fatto cenno ad altre morti sospette delle quali sarebbe stato protagonista, ma Luca Delfino ora può uscire di prigione. Assolto per la morte di Luciana Biggi, sgozzata nei vicoli di Genova nell'aprile 2006, Delfino era stato condannato a 16 anni e 8 mesi per aver assassinato, nel 2007, l'ex fidanzata Antonietta Multari. La donna è stata uccisa con in strada a Sanremo con 42 coltellate. Delfino, che oggi ha 42 anni, sta scontando la pena nel carcere di Pontedecimo. Come spiega Il Secolo XIX, grazie ai vari bonus per la buona condotta, gli anni dietro alle sbarre si stanno esaurendo. "Premettendo che le sentenze si rispettano, sempre, e che accetto quello che ...

