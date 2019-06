Il boss di Double Fine Productions | l' acquisizione da parte di Microsoft è perfetta

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) All'E3 2019ha annunciato di aver acquisitodi Tim Schafer, aggiungendo un altro stimabile sviluppatore alla loro famiglia degli Xbox Game Studios. Di recente Schafer ha parlato dell'e in un'intervista a Game Informer ha rivelato che i colloqui tra le due parti non erano originariamente iniziati come discussioni su una possibile.Sebbene questa sia stata la direzione alladei colloqui, Schafer ha ammesso che inizialmente si era sentito preoccupato di ciò che un'poteva comportare per l'identità e la cultura di, ma quando si è reso conto che sarebbero stati in grado di mantenere la propria indipendenza con il supporto finanziario di, le cose sono rapidamente cambiate."Non stavamo davvero cercando di essere acquisiti, ma stavamo parlando di altre cose eha detto che stavano ...

Eurogamer_it : Il boss di #DoubleFineProductions sull'acquisizione da parte di #Microsoft: 'è perfetta per noi'. -