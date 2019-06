F1 - GP Francia 2019 : il trionfo della noia! Piloti legati a troppe norme e alla gestione di gomme e di consumi : “Che barba, che noia, che noia, che barba!“. Ammettiamolo, il GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale di F1 2019, è stato tutt’altro che uno spettacolo attrattivo. Al di là della regale e meritata vittoria di Lewis Hamilton (Mercedes), gli spunti sono davvero pochi e, oltre ai complimenti doverosi al britannico, poco si può fare. Al contrario, invece, tanto c’è da dire. Il Circus si dibatte ormai da tempo sul come ...

Tour de France 2019 - quarta tappa Reims-Nancy : prima frazione in Francia - tornano in scena i velocisti : Con ogni probabilità questa dovrebbe essere la seconda occasione riservata ai velocisti, la prima in terra Francese. 215 km da Reims a Nancy per la quarta tappa del Tour de France 2019 in programma martedì 9 luglio. Una classica giornata di trasferimento dal tracciato pressoché pianeggiante che presenta soltanto due côte. Per questo si ipotizza un arrivo allo sprint dove le squadre più attrezzate dovranno per forza di cose controllare la ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : speranze dell’Italia ridotte al lumicino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Mateta trovato solo al centro sbaglia il controllo. 83′ Ultima sostituzione per la Romania: Petre per Puscas. 82′ La Romania sembra aver trovato residue energie e sta provando ad impensierire la Francia. 79′ CLAMOROSA OCCASIONE ROMANIA! Colpo di testa di Rus che termina fuori non di molto dopo la deviazione di un giocatore francese. 78′ Ormai non pressa più ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : l’Italia spera in un gol rumeno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61′ Romania ora in difficoltà con la Francia in costante possesso del pallone. 59′ Primo cambio della partita: Baluta al posto di Cicaldau tra le fila rumene. 58′ Ammonito Thuram per simulazione, secondo l’arbitro il francese si è lasciato cadere in area di rigore. 56′ Scontro aereo forte tra Rus e Ikone, sembra essere nulla di grave per entrambi. 54′ Grande ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : i rumeni si giocano la partita - transalpini in atteggiamento da biscotto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ L’impressione è che i rumeni giochino senza timore visto il margine notevole di cui dispongono, mentre i francesi non vogliono rischiare nulla. 37′ Incredibile il tifo rumeno questa sera a spingere la propria squadra verso qualcosa di inimmaginabile alla vigilia. 35′ L’intensità si è notevolmente abbassata con la Francia a difesa del risultato. 32′ ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : al femminile oro per la Francia - che batte in finale l’Estonia. Bielorussia di bronzo : Si è concluso quest’oggi il torneo di Basket 3×3 femminile agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk, in Bielroussia. A trionfare è la Francia, dominatrice assoluta e capace di mettere a segno un 21-8 in finale contro l’Estonia, in grado di reggere l’urto delle più quotate avversarie soltanto per metà gara. Molto ben ripartiti i punti in casa francese, con Assitan Kone top scorer a quota 7, ma la maggior ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, il fischietto dell’incontro è il bulgaro Kabakov. 20:45 Detto ciò bisogna rendere atto in particolare alla Romania che tra lo stupore generale è riuscita a sconfiggere la Croazia e soprattutto l’Inghilterra, arrivando agli Europei probabilmente come cenerentola del gruppo e dimostrando di potere stare tra le grandi del Vecchio ...

LIVE Francia-Romania - Europei Under21 2019 in DIRETTA : panchina per Dembele e Aouar - segnali di biscotto? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:04 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali: FRANCIA (4-4-2): Bernardoni; Amian Adou, Konate, Upamecano, Sarr; Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram; Mateta, Ikone. ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc; Nedelcu, Cicaldau; Olaru, Hagi, Coman; Puscas. 20:01 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Romania, ultima giornata della fase a gironi degli Europei ...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

LIVE Francia-Romania - Europei Under21 2019 in DIRETTA : biscotto in arrivo? Il pareggio fa felice entrambe… : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Francia-Romania Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Romania, ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under21 che si stanno disputando in Italia. Al termine di questa delicatissima sfida i nostri azzurri sapranno del loro futuro nella competizione: ...

Francia-Romania - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi (lunedì 24 giugno) alle ore 21.00 si giocherà Francia-Romania, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under21 di calcio. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena andrà in scena una partita decisiva di questa rassegna continentale, visto che dalla classifica del Gruppo C dipenderà anche il passaggio o meno in semifinale dell’Italia. Infatti Francia e Romania si trovano appaiate al primo posto del girone con sei punti ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Brasile 2-1. Le transalpine firmano l’impresa e fermano Marta e compagne : La Francia batte il Brasile 2-1 allo stadio Oceane di Le Havre e raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Splendida prova delle padrone di casa che piegano la resistenza delle temibili sudamericane al termine di un match vibrante che ha avuto bisogno dei supplementari per decidere quale delle due compagini avrebbe meritato di raggiungere il turno successivo. La Francia è scesa in campo con un 4-4-2 lineare con Bouhaddi ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : Lewis Hamilton vince a Le Castellet e manda un messaggio a tutti in ottica titolo : La vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno è di quelle che lasciano il segno nel corso della stagione. I 25 punti conquistati a Le Castellet, e il modo con cui sono arrivati, rappresentano un duro colpo per le speranze dei rivali. L’inglese in queste occasioni vuole mandare un messaggio e oggi a Valtteri Bottas è arrivato in maniera netta. Andiamo ad analizzare la situazione del Mondiale 2019 di F1 che ...

F1 - GP Francia 2019 : nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Ricciardo. Cosa è cambiato? : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno ha avuto uno strascico: Daniel Ricciardo (Renault) è stato penalizzato con 10 secondi da aggiungere al suo tempo complessivo e, quindi, ha dovuto salutare la settima posizione finale per passare all’11esima. Andiamo, quindi, a conoscere la nuova classifica aggiornata della gara di Le Castellet, dominata da Lewis Hamilton. nuovo ordine DI ARRIVO GP Francia 2019 – F1 1 44 L. Hamilton (D) ...