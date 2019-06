Calciomercato Juventus | si stringe per Rabiot | operazione vicina alla fumata bianca

sportfair

(Di martedì 25 giugno 2019) Nella giornata di oggi il club bianconero potrebbe chiudere per, chiudendo un’altrain stile Ramsey Lafa sul serio in questo mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri, sta per piazzare un altro colpo a centrocampo. Si tratta di Adrien, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. I bianconeri attendono una risposta nella giornata di oggi, nel corso della quale dovrebbe arrivare l’attesache concluderebbe un’in stile Ramsey. Dal primo luglio in poi il giocatore francese potrà firmare il nuovo contratto, ma restano comunque da limare gli ultimi dettagli per battere la concorrenza e regalare a Sarri un altro rinforzo per il centrocampo.L'articolo, siper...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, atteso per domani il 'sì' definitivo di #Rabiot alla proposta bianconera ? - DiMarzio : ??Il tennis come prima passione ??Un soprannome...inatteso e particolare ?La svolta da predestinato, leader e Capit… - GoalItalia : Ricardo Pereira l'ultima idea della Juventus per il ruolo di terzino destro ?? -