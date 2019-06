Bahrain | l' incubo iraniano sulla Conferenza del secolo Cinquanta miliardi

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Unasui palestinesi, ma senza i palestinesi. E con un convitato di pietra che, come uno spettro in armi, aleggia sui partecipanti al summit “Peace to prosperity”, apertosi a Manama, capitale del Barhain. Quel convitato di pietra è l’Iran. L’escalation della tensione nel Golfo, lo scontro frontale tra Washington e Teheran, fatto di petroliere silurate, droni abbattuti, sanzioni a pioggia, segna i lavori di un summit fortemente voluto dagli Usa per far decollare, almeno nella sua parte economica, il Deal of the Century, il “Piano del” che, nelle intenzioni dei suoi ideatori, in primis il consigliere-per il Medio Oriente oltre che genero di The Donald, Jared Kushner, dovrebbe portare a soluzione l’eterno conflitto israelo-palestinese. I Paesi arabi convenuti a Manama, a cominciare da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed ...

