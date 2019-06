Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’Unione Europea agli stati trovare una soluzione sulla Sea Watch pur apprezzando il fatto che l’Italia abbia proceduto l’evacuazione di un numero di persone della TV a cifre per ragioni mediche La Commissione Europea fratello agli Stati membri per trovare una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo lo afferma una portavoce ...

Calciomercato news 24 giugno/ Inter - Juventus - Milan - Roma - Ultime Notizie trattative : Calciomercato news, 24 giugno: ultime notizie e trattative sulle principali squadre della Serie A. Le indiscrezioni su Juventus, Milan, Inter e Roma.

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : terremoto Roma - gente in strada - 24 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE oggi, 24 giugno 2019. Ultim'ora: scossa di terremoto Roma, gente in strada per la paura. Non si segnalano danni, ma il sisma è stato forte.

Le notizie del giorno – Indagini su Cagliari-Frosinone - acque agitate in casa Trapani - le Ultime su Gigi Simoni : Indagini SU Cagliari-Frosinone – Nuovi scenari per quanto concerne l’operazione ‘Oikos’. Il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ parla di presunta combine in Cagliari-Frosinone, terminata 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro su goffo intervento di Zampano. Il procuratore Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo e subito dopo le prime indiscrezioni ha deciso di aprire un fascicolo, sono stati chiesti ...

Terremoto Roma oggi - scossa M 4.1 corretta 3.7/ Ingv Ultime Notizie : Metro C chiusa : Terremoto Roma oggi, 23 giugno 2019: scossa di magnitudo 4.1 corretta 3.7. Ingv, ultime notizie sul sisma: Metro C chiusa per verifiche, segnala Atac.

Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 23 giugno in studio a Giulio Ferrigno e ne arriva una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa con il ponte di 40 gradi anche in Italia in particolare al centro-nord secondo i meteorologi l’ultima settimana di giugno sarà rovente con temperature record in alcune capitali europee del 27 il 29 giugno per notifiche di 37 40° in città come Torino ...