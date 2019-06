Pro Vercelli | il patron Massimo Secondo | “Le trattative per la cessione della società

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) SERIE C – La Prosi è regolarmente iscritta al campionato di serie C e, per il momento,resterà al timone, nonostante lein corso per la. In conferenza stampa è stato lo stessoa spiegare la situazione: “Leper l’eventualecontinuano ma, fino ad allora, resterà ancora operativo questo gruppo societario”. La Pro targatapunterà soprattutto sui giovani: “Tutti sono in vendita. Vedremo negli ultimi giorni di mercato se potremo disporre di qualche “anziano”. Ma questo non ci spaventa. L’obiettivo? Una tranquilla salvezza“. Dopo l’iscrizione lasceglierà il nuovo tecnico. Smentiti i nomi di Lucarelli, Soda o Prina, il presidentetracia il profilo del nuovo allenatore: “Un tecnico emergente con tanta grinta e ...

CalcioWeb : #ProVercelli, il patron fa il punto ?? dalla #cessione agli obiettivi fino all'allenatore ?? - magica_pro : #ProVercelli, il saluto di #Mammarella: “Non è un addio, ma un arrivederci” - VinicioLaRosa : #SerieC|UFFICIALE:Carlo #Mammarella lascia la @ProVercelli1892.?? -