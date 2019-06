Milan | Weah e Torreira sarebbero nomi caldi | mentre Kessié potrebbe partire

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Un altro giorno, un'altra voce di mercato che coinvolge il. Questa volta, il giocatore accostato ai rossoneri è l'attaccante 19enne Timothy. Secondolive, infatti, ilvorrebbe acquistare il giocatore o a titolo definitivo o con la classica formula del prestito con diritto di riscatto.è figlio dell'exista Georgee attualmente milita nel Paris Saint Germain, anche se ha trascorso parte dello scorso anno in prestito al Celtic FC in Scozia. Ilsarebbe interessato all'attaccante che vanta otto presenze in Champions League e un gol, e la mossa si sposerebbe con la nuova politica del club che è in cerca di giocatori giovani da poter lanciare, invece di investire su giocatori già affermati., durante il suo prestito al Celtic, ha avuto un discreto impatto col campionato scozzese, realizzando tre gol in 11 presenze. Probabilmente ha bisogno di ...

