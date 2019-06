Lui è nella mia stanza! L’sms al fidanzato... 15enne uccisa dal compagno della madre (Di lunedì 24 giugno 2019) “Lui è nella mia stanza”, questo l’agghiacciante messaggio che Riley Crossman, di 15 anni, ha inviato al fidanzato qualche istante prima che venisse uccisa dal compagno di sua madre, dopo le 23:00 del 7 maggio. La sua scomparsa è stata denunciata il giorno successivo da parte della mamma Chantal Oakley. La polizia ha trovato il cadavere della teenager un terrapieno a Martinsburg, West Virginia, USA, una settimana più tardi, ma il suo corpo era in uno stato di decomposizione così avanzata che potrebbero essere necessari mesi per stabilire la causa della sua morte, secondo WDTV. Il procuratore distrettuale della contea di Morgan, Dan James, ha dichiarato all’emittente 5 News che Riley ha inviato il messaggio al suo ragazzo alle 23.01 dicendo che "Andy" era nella sua stanza. Poi, alle 23.13, la 15enne ha mandato di nuovo un messaggio al suo ragazzo dicendo che era “spaventata”, ha detto James. (Di lunedì 24 giugno 2019) “Lui èmia stanza”, questo l’agghiacciante messaggio che Riley Crossman, di 15 anni, ha inviato alqualche istante prima che venissedaldi sua, dopo le 23:00 del 7 maggio. La sua scomparsa è stata denunciata il giorno successivo da partemamma Chantal Oakley. La polizia ha trovato il cadavereteenager un terrapieno a Martinsburg, West Virginia, USA, una settimana più tardi, ma il suo corpo era in uno stato di decomposizione così avanzata che potrebbero essere necessari mesi per stabilire la causasua morte, secondo WDTV. Il procuratore distrettualecontea di Morgan, Dan James, ha dichiarato all’emittente 5 News che Riley ha inviato il messaggio al suo ragazzo alle 23.01 dicendo che "Andy" erasua stanza. Poi, alle 23.13, laha mandato di nuovo un messaggio al suo ragazzo dicendo che era “spaventata”, ha detto James.

Andy McCauley, 41 anni, è apparso in tribunale accusato di omicidio in relazione alla morte di Riley il 12 giugno. Secondo la polizia della Virginia dell'Ovest, è stata vista per l'ultima volta nella sua casa a Berkeley Springs dalla nonna. Sua madre Chantal ha detto alla polizia di aver visto la camera da letto di Riley con la luce accesa e la porta chiusa, mentre McCauley era al piano di sotto a dormire quando erano le 22.30 circa. La mattina dopo si è svegliata e ha visto che Riley non era nella stanza. Ha pensato che fosse andata a scuola. Ma da scuola hanno fatto sapere che la studentessa quella mattina non si era presentata. McCauley è stato incriminato dopo che i cani molecolari hanno fiutato lo stesso odore del corpo di Riley, nella parte posteriore del suo camion, è stato riferito. Gli investigatori hanno notato molteplici incoerenze sulla versione di McCauley, in particolare in riferimento a dove si trovava nel periodo in cui Riley è scomparsa.