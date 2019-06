Kikò Nalli | ‘Tina Cipollari gelosa? No | nulla la tocca | ha una sua potenza mediatica’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) “Tina ha una sua storia, una suamediatica e televisiva che leila. In comune abbiamo una sola gelosia, verso i nostri figli” così, l’ex marito di Tina, ha spiegato che – per come la vede lui – non c’è e non ci può essere alcuna gelosia tra sé e la sua ex moglie in merito alle loro nuove relazioni. Intanto procede la storia d’amore tra lui e la sua nuova fiamma conosciuta durante il Grande fratello, Ambra Lombardo, ma per adesso non hanno intenzione di convivere: “Per ora facciamo i nomadi. Ci incontreremo i fine settimana. Sto preparando un appartamento nuovo dove lei potrà venire quando vuole. Poi ovviamente lungo il percorso vedremo di fare qualcosa di più importante. A me piace convivere con le persone che mi amano. Sono un uomo che ha tre figli, che ha dietro una storia molto importante, di un ...

