Formula E | Vergne fa l’en plein a Berna

Formula E - Vergne vince in volata l'ePrix di Berna : Jean-Eric Vergne mette una seria ipoteca sul suo secondo titolo di Formula E: il pilota francese della DS Techeetah ha vinto lePrix di Berna, in Svizzera, resistendo alla grande pressione di un osso duro come Mitch Evans a bordo della Jaguar. Sul gradino più basso del podio sale Sébastien Buemi, lidolo di casa alla guida della Nissan e.dams. Partenza caotica. La stretta pista svizzera ha mietuto subito le sue vittime, con diverse vetture ...

Gran gara per i piloti DS TECHEETAH Jean-Éric Vergne e André Lotterer in Germania, con un podio e punti preziosi nell'E-Prix di Berlino. Dall'ottava posizione in qualifica, Jean-Éric Vergne è arrivato fino alla terza, salendo sul podio della decima manche del Campionato di Formula E. I 15 punti conquistati gli hanno permesso di allungare il

DIRETTA Formula E/ Gp Berlino 2019 : vincitore Di Grassi - Buemi e Vergne a podio : DIRETTA FORMULA E Gp Berlino 2019 streaming video e tv, orario e vincitore dell'ePrix che si disputa oggi pomeriggio nella capitale tedesca, 25 maggio,.

Dopo aver fatto la pole nella nona manche del Campionato Formula E 2018/2019, nell'ePrix di Monaco il pilota DS TECHEETAH Jean-Éric Vergne ha condotto la gara dalla partenza alla bandiera a scacchi. DS TECHEETAH è quindi il primo team nella storia del campionato a occupare le prime due posizioni nella classifica Piloti, con Jean-Éric Vergne

Formula E - Vergne vince l'ePrix di Monaco : Jean-Eric Vergne è riuscito a conquistare la sua seconda vittoria stagionale in Formula E: il campione in carica della DS Techeetah ha infatti vinto l'ePrix di Monaco, battendo la Nissan di Oliver Rowland. Sul podio di Monte Carlo anche un altro volto noto del motorsport: grazie a una bella prestazione, Felipe Massa si è regalato il suo primo podio nella categoria, nella gara di casa per la Venturi.Vergne è leader del campionato. Nessuno fino a ...