Calendario completo ed ufficiale per EMUI 9 1 su

Softball - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Cominceranno dal prossimo 30 giugno, e termineranno il 6 luglio, gli Europei di Softball 2019, che avranno luogo tra la Repubblica Ceca e la Polonia. E’ pronto a rinnovarsi il classico duello tra Italia e Olanda, una costante storica tanto del Softball quanto del baseball. Sono loro le due selezioni favorite per la vittoria finale, anche se non sono le sole a poter godere delle possibilità di far bene. La Repubblica Ceca, infatti, è emersa ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo del fine settimana : Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, per il Motomondiale 2019 è già tempo di pensare alla prossima tappa della stagione, l’ottava del calendario. Il Circus, infatti, passa alla Università della moto, ovvero il circuito di Assen, per il Gran Premio di Olanda, una delle tappe più attese da tutti i piloti dato che si corre su una pista magica e di fronte ad un pubblico straordinario. Si annuncia grande ...

F1 - GP Austria 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo del fine settimana : Neanche il tempo di respirare che il Circus della F1 volge il proprio sguardo all’Austria, sede del nono round del Mondiale 2019. Sul tracciato di Spielberg, le monoposto torneranno ad esibirsi dopo il weekend francese a Le Castellet. Si è reduci dall’ennesima gara dominata dalle Mercedes, capaci di siglare la doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Per questo le Frecce d’Argento sono le naturali favorite per il ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Il Ciclismo italiano si appresta a vivere un fine settimana particolarmente importante con lo svolgimento dei Campionati Italiani 2019. Come di consueto la rassegna assegnerà il titolo di campione nazionale a cronometro e in linea e vedrà al via diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale. Nella prova contro il tempo Gianni Moscon difende la maglia tricolore, ma deve guardarsi le spalle da avversari di assoluto valore come Filippo ...

Saldi estivi 2019 - tutte le date regione per regione : il Calendario completo : Informazioni, sconti e consigli per affrontare lo shopping più conveniente dell’anno e rinnovare il guardaroba

Slittino Naturale : il Calendario completo della stagione 2019/2020 : E’ stato ufficializzato il calendario della stagione 2019/2020 di Slittino Naturale. Il Comitato Esecutivo dell’International Luge Federation (FIL) ha presentato tutti gli eventi, dalla Coppa del Mondo (quattro gare e si comincia il 20 Dicembre) ai Campionati Europei di Mosca. Presenti anche tutti gli appuntamenti della stagione per gli Juniores. IL calendario completo COPPA DEL MONDO 20-22/12/19 Winterleiten (Aut) 09-12/01/20 Val ...

Basket femminile - Europei 2019 : il Calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : il Calendario e gli orari di tutte le partite dell’Italia. Il programma completo : Si svolgerà questa settimana il Mondiale 2019 di Basket 3×3, manifestazione organizzata direttamente dalla FIBA che vedrà scendere in campo ad Amsterdam (Olanda) un totale di 40 squadre tra settore maschile e settore femminile. La Serbia difende il titolo tra gli uomini, mentre tra le donne le azzurre proveranno a ripetere la straordinaria impresa con cui lo scorso anno hanno regalato all’Italia il primo titolo iridato della propria storia ...

Judo - Europei 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I Campionati Europei 2019 di Judo sono ormai alle porte, infatti la capitale bielorussa di Minsk ospiterà i migliori Judoka del Vecchio Continente da sabato 22 a martedì 25 giugno in occasione degli European Games 2019. 400 atleti provenienti da 49 Nazioni si sfideranno per conquistare l’ambito titolo continentale e soprattutto per accumulare punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. L’Italia si presenta a ...

Nuoto - Settecolli 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dal 21 al 23 giugno lo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma sarà teatro del tradizionale meeting del Settecolli, tradizionale evento che attira l’attenzione non solo degli atleti nostrani ma anche di una folta schiera straniera. In questa sede ci saranno le prove generali di quel che sarà in Corea del Sud tra circa un mese, dove tutti si affronteranno in acqua per i Mondiali 2019 (21-28 luglio). Ecco che la manifestazione romana è ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Tutto pronto per l’appuntamento più importante della stagione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: a Valencia vanno in scena le Series Finals 2019, in palio ci sono i pass per andare a giocare gli spareggi per Tokyo 2020. La squadra guidata da Roberto Carta si presenta prontissima alla manifestazione e non vuole assolutamente fallire. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della competizione: diretta streaming sui canali ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Settimana importante, quella per il Basket 3×3 a livello globale: in sei giorni, ad Amsterdam, si gioca la FIBA 3×3 World Cup, in altre parole i Mondiali di questa disciplina giovane, derivata dalla pallacanestro classica con forti elementi di quella di strada. In terra olandese saranno la Serbia e l’Italia a difendere i titoli maschile e femminile. I serbi si presentano ancora una volta da favoriti, considerando che nel ranking ...