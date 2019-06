VELVET COLLECTION | il gran finale in uno speciale natalizio

tvsoap

(Di domenica 23 giugno 2019) I fan ci speravano da tempo, ma adesso è ufficiale: Miguel Ángel Silvestre e Paula Echevarría hanno infiammato i social confermando il loro ritorno nei panni di Alberto Márquez e Ana Ribera per locon cui Bambú Producciones e Movistar + chiuderanno la saga di, spin off di, la serie madre di cui sono stati protagonisti per ben quattro stagioni. Anche il resto del cast, a quanto pare, sarà della partita. La notizia è di quelle ghiotte e seminade attesa per i tanti appassionati che dal 2014 al 2016 hanno seguito con devozione la tormentata storia d’amore tra Alberto, il ricco proprietario della galleria di moda più famosa di Madrid, e Anna, umile sarta dellache ruba il cuore del giovane ereditiere. Dopo la fine di, nel febbraio 2017 (ad appena due mesi dal, dunque), la piattaforma televisiva Movistar + aveva ...

