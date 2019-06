La storia del coniglio con la coda lunga scambiato per un gatto venduto all’Eurospin

La storia (bellissima) del ragazzo musulmano diventato carabiniere : Badar Eddine Mennani, 23enne nato a Santa Maria Capua Vetere, ha realizzato il suo sogno di entrare nell'Arma. Ha giurato...

Un uomo anziano in giacca e cravatta - alcune casse di nespole : la storia della foto diventata virale : alcune casse di nespole, una bilancia, un uomo anziano appoggiato al muro di una stretta viuzza. La foto scattata da Francesco Mangialavori è diventata virale perché, come lui stesso ha scritto nella didascalia di accompagnamento, c’è “la dignità di un uomo d’altri tempi”. La dignità del Sud Italia, hanno aggiunto in molti. Quella di un uomo che, solitario, aspetta qualcuno che si avvicini per comprare le nespole appena ...

CORPUS DOMINI/ Michelangelo e il "punto fermo" nel marasma della storia : Nell'ammasso vorticoso di corpi del "Giudizio universale", tutto converge verso la Carne di Colui che solo salva la storia

"Mi ha violentato in un camerino" : la storia della giornalista che accusa Trump : Le rivelazioni sono contenute in un libro di Jean Carroll. Lui nega tutto, persino di averla mai incontrata

MATURITÀ/ Filologi - "bigini" - benpensanti : cosa nascondono i nemici della storia? : Il tema di storia è sparito dall'esame di Stato. Ne restano dei succedanei, tanto, si dice, la storia è presente da ogni parte. Analisi di una sconfitta

La Grande storia - il ritorno stasera su Rai 3 con la Grande Crisi del '29 : Un format non diverso da quello al quale lo storico programma di Rai 3 ci ha abituati già nelle sue precedenti edizioni, ma bensì un prodotto che ritorna con una nuova stagione in veste sicuramente migliorata sotto il punto di vista delle testimonianze e dei contributi audiovisivi. Così potremmo molto sinteticamente recensire la prima puntata di questa nuova stagione de La Grande Storia, che inaugura un nuovo ciclo di sei appuntamenti ...

“La sai l’ultima? – Digital Edition” : su Canale 5 rivive il varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione : Venerdì 21 giugno in prima serata, Canale 5 tiene a battesimo “La sai l’ultima? – Digital Edition”. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, ...

La Grande storia - il ritorno stasera su Rai 3 con la Grande Crisi del '29 : Anche quest'anno torna un Grande classico dell'estate. Stiamo parlando degli appuntamenti serali con il programma di Rai 3 di Paolo Mieli nella Storia tra le due guerre mondiali La Grande Storia, che ritorna questa sera in prima serata, a partire dalle 21:15 circa, su Rai 3, e lo fa parlando di un evento storico molto famoso nella memoria di tutti, ossia quello della Crisi economica del 1929 conosciuta ai più come La Grande Crisi.Sarà proprio ...

La storia degli smartphone che fanno venire un corno alla base del cranio : Una ricerca sostiene che – a forza di tenere la testa piegata sugli schermi – alcuni giovani sviluppino una protuberanza ossea, ma c'è molto scetticismo sulle sue conclusioni

Coppa d’Africa 2019 al via : nell’Egitto che vuole mostrarsi moderno e sicuro - il torneo più europeo della storia : Per dare un senso all’importanza che questa Coppa d’Africa riveste per l’Egitto è sufficiente dare un’occhiata all’incontro dei giorni scorsi al Cairo tra il presidente al-Sisi e la nazionale guidata da Momo Salah. Strette di mano, sorrisi, maglie autografate ma anche e soprattutto esortazioni e consigli da parte del capo di Stato. Come quello di mostrare disciplina dentro e fuori dal campo o come quello di compiere il massimo sforzo per ...

All Together Now : il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale : All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale e la proposta di matrimonio in mondovisione da parte di Carlo Paradisone Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game […] L'articolo All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale proviene da Gossip e Tv.

Pamela Mastropietro : storia dell’omicidio che ha ferito il Paese : La diciottenne romana Pamela Mastropietro fugge dalla comunità per tossicodipendenti dove era ricoverata, a Macerata, il 29 gennaio 2018. Il suo corpo smembrato verrà ritrovato all'interno di due valigie alla periferia del capoluogo, due fiorni dopo. Dal macabro ritrovamento, alla condanna di Innocent Oseghale, ecco la ricostruzione della vicenda di cronaca che ha sconvolto il Paese.Continua a leggere

Angela Nasti e Alessio Campoli : tutta la verità sulla fine della loro storia : Dopo la tanto discussa separazione ora parlano Angela Nasti e Alessio Campoli. La coppia, che dopo la scelta a Uomini e donne è durata quanto un battito di ciglia, spiega come siano andate le cose e lo fa dalle pagine del magazine del programma, come riporta Isaechia. La tronista afferma: “[…] Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va. ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli : le ragioni della storia finita : A sole 2 settimane dalla scelta di Angela Nasti verso Alessio Campoli è scoppiata la coppia unita a Uomini e Donne. Una rottura (condivisa), annunciata sui social e per questo seguita da un polverone di polemiche dei fan della coppia che, increduli, hanno attaccato la ragazza accusandola di essersi comportata come Sara Affi Fella. Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ma ...