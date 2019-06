Di Maio a Di Battista | Basta destabilizzare M5s

Di Maio : chi critica M5S lo indebolisce E Di Battista : «È Salvini che destabilizza» : Il vice premier in un lungo post su Facebook attacca i detrattori e sembra rivolgersi più volte a Di Battista: «Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko». La risposta dell’ex parlamentare: «A destabilizzare il governo è il ministro dell’Interno»

Di Maio-Di Battista - idillio spezzato tra i due gemelli siamesi : Una delle ultime immagini con sorriso a trentadue denti risale all'inizio dell'anno. Sullo sfondo, le Dolomiti imbiancate. In primo piano, i due ex gemelli siamesi, politicamente parlando: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Ex, proprio così. Perché da allora, ogni incursione fatta dall'ex corsista falegname è apparsa un colpo basso al suo capo politico pentastellato. Una picconata dopo l'altra, fino a far saltare i nervi al vice premier: ...

Di Maio rincara la dose con Di Battista : "Basta destabilizzare M5s e il suo peso nel governo" : "Non mi interessa se in buona o cattiva fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la nostra capacità di orientare le scelte di governo". E' quanto scrive Luigi Di Maio su Fb, facendo riferimento, pur non nominandolo, ad Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista a Mezz'ora in più : lite con Di Maio? Prima accusa Salvini - poi sbrocca con l'Annunziata : Messo alle strette, Alessandro Di Battista Prima dà la colpa a Matteo Salvini e dunque se la prende con Lucia Annunziata. Questa la sintesi dell'ultima performance dell'urlatore professionista del M5s, intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, proprio nel giorno in cui Luigi Di Maio lo ha accusato in

Ore decisive per i 5 stelle. Di Maio attacca Di Battista e i dissidenti : Poco fa Luigi Di Maio ha pubblicato un suo scritto sul blog delle stelle. Parole forti che fungono anche da richiamo alla responsabilità per tutti. In primis il capo politico pentastellato sottolinea il grande impegno e la grande responsabilità da affrontare: “Il MoVimento 5 Stelle sta governando da un anno la settima potenza mondiale e la seconda forza manifatturiera d’Europa: l’Italia. Ogni giorno, quando agiamo come forza politica ...

Alessandro Di Battista massacrato su Facebook da Luigi Di Maio : "Ora basta - chi pubblica libri..." : Adesso la guerra diventa pubblica, arriva addirittura su Facebook: anche Luigi Di Maio delle follie e degli insulti di Alessandro Di Battista non ne può più. E pur senza citare il collega-urlatore professionista direttamente, gli dedica parole durissime: "Non mi interessa se in buona fede o in mala

Di Maio infuriato per parole di Di Battista - l'altro replica : 'Montatura dei giornali' : Il Vicepremier Luigi Di Maio si sarebbe detto molto arrabbiato per le parole che Alessandro Di Battista utilizza nei confronti dei pentastellati al governo all'interno del suo nuovo libro. Questo sarebbe emerso da delle registrazioni del quotidiano online Fanpage raccolte durante una riunione aperta al pubblico. Informato della questione, però, Di Battista si dice sereno e replica che è soltanto una polemica montata dai giornali. In ogni caso ...

La rabbia di Di Maio contro Di Battista : «Non ho capito dove vuole andare a parare» E Dibba fa asse con Casaleggio : Lo sfogo del leader pentastellato: «Non si devono alimentare scontri che non ci sono, si deve pensare al bene del Paese»

Il problema tra Di Maio e Di Battista : C'è un problema tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Il M5s lo presenta come dialettica trasparente all'interno del Movimento, lo stesso 'Dibba' cerca di smorzare i toni dopo essersi lanciato nell'affondo con il capo politico e ad andarci di mezzo è Matteo Salvini, che nella querelle non c'entra proprio nulla, ma è stato tirato in ballo per una questione di voli di stato e per una battuta velenosa sull'ex parlamentare ...

Di Maio risponde a Di Battista : "Mi sono inca**ato. Salvini? Ha usato i voli di Stato per la campagna elettorale" : C'erano circa 300 persone a Terni per il primo "incontro territoriale" del M5S, al quale ha preso parte anche Luigi Di Maio. L'assemblea, voluta per tornare a porgere l'attenzione nei confronti della base, è durata circa 4 ore ed è terminata con l'intervento dello stesso Capo Politico, che ha replicato alle osservazioni degli attivisti.L'incontro non era aperto alla stampa, ma alcuni giornalisti hanno potuto catturare qualche passaggio del ...

"Burocrati chiusi nei ministeri? Mi sono inc...ato" : Di Maio replica a Di Battista : In un audio raccolto durante l'assemblea M5s a Terni e pubblicato da Fanpage, il vicepremier non nasconde la sua amarezza nei confronti di una frase scritta dal'ex deputato del Movimento