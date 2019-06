Auto contro furgone nel Vibonese | morti tre giovani di Soriano Calabro

Incidente a Vibo Valentia - Auto contro tir carico di frutta : morti tre amici di Soriano Calabro : L'Incidente mortale avvenuto all'alba di oggi fra i Comuni di Serra San Bruno e Spadola all'imbocco della Trasversale delle Serre. Le vittime sono giovani amici residenti nel Comune di Soriano Calabro. Sarebbero morti sul colpo dopo lo schianto della loro auto contro un camion carico di frutta. Dolore nel Comune dove i tre amici vievano.Continua a leggere

Armi all’Arabia Saudita - Farnesina : “No nuove Autorizzazioni per la vendita di bombe utilizzabili contro civili” in Yemen : “Non sono state autorizzate vendite di bombe e missili che possano essere utilizzate per colpire la popolazione civile” in Yemen. Così il ministero degli Esteri risponde, in una lettera inviata a Ilfattoquotidiano.it, al blog del senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ferrara, in cui si chiedeva al ministro Enzo Moavero Milanesi una risposta all’interrogazione depositata al Senato “oltre un mese fa” in cui il M5s ...

Autostrade - Confindustria contro il nuovo sistema dei pedaggi : “Rischio contenzioso e blocco investimenti” : Il nuovo sistema tariffario deciso per le concessionarie autostradali “rischia” di portare il sistema in una “situazione di incertezza” e di “potenziale conflittualità”. È questo il parere di Confindustria dopo lo stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali e la cancellazione dei 6 diversi sistemi di pedaggio vigenti finora, che ha trovato il via libera dell’Autorità di regolazione dei ...

Autostrade - governo vara nuovi pedaggi : ‘Via i 6 sistemi tariffari e aggiornamenti’. Di Battista : ‘Stato ne recuperi il controllo’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Autobahn – Fuori controllo : trama - cast e curiosità del film stasera in tv : Autobahn – Fuori controllo: trama, cast e curiosità del film stasera in tv stasera 26 giugno 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Autobahn- Fuori controllo. La pellicola del 2016 è stata scritta e diretta da Eran Creevy, regista noto per film come Shifty e Welcome to the Punch- Nemici di sangue. Il lungometraggio thriller segue le pericolose imprese di un uomo disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare il suo grande amore. ...

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra Auto : morte 2 donne - 3 feriti e traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto, ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti. Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico, con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.

Moto contro Auto : lievemente contuso agente Polizia locale : Roma – Un agente del Gruppo Pronto intervento traffico, il Gpit, della Polizia locale di Roma Capitale e’ rimasto ferito questa mattina, alle 8.30 circa, in un incidente stradale che si e’ verificato all’incrocio tra via Domenico Tardini e via del Forte Boccea, in zona Primavalle. L’agente in servizio era a bordo di una Moto quando si e’ verificato lo scontro con un’auto, Fiat Punto al volante della ...

Feltri contro Camilleri - Borrometi e Ruotolo si Autosospendono dall’Ordine dei giornalisti : “Ora basta : o noi o lui” : “Caro presidente, abbiamo deciso di autosospenderci dall’Ordine Nazionale dei giornalisti perché ci consideriamo incompatibili con l’iscrizione all’albo professionale di Vittorio Feltri“. Comincia così la lettera scritta dai giornalisti Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo al presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna. I due si dicono indignati dalle dichiarazioni che Feltri, direttore di Libero, ha fatto ...

Scontro tra moto e Auto in via dell’Almone : grave centauro : Roma – È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, un motociclista italiano di 58 anni che questa mattina, poco prima delle 8, e’ rimasto coinvolto in un’incidente stradale con un’auto, in Via dell’Almone, all’altezza della fonte Egeria. Sul posto e’ intervenuto il gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Scontro tra moto e auto in via dell’Almone: grave ...

Rom fuori controllo - col camper travolge Auto e semina il panico : Costanza Tosi I rom fanno da padron nei parcheggi e qui ci vivono abusivamente. Un nomade ha perso il controllo del suo camper e per poco non finiva in tragedia Rom violenti e fuori controllo. A Firenze come nel resto d’Italia, dove non mancano baraccopoli abusive e parcheggi comunali trasformati in veri e propri campi rom. Parcheggi inviolabili, come quello dell’Isolotto di Firenze dove vivono a bordo di roulotte e camper decine di ...