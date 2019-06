Parigi, incendio in centro: tre morti

Tre persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita a seguito di unscoppiato intorno alle 5 in un palazzo di, nei pressi di piazza della Bastiglia. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Altre 27 persone hanno riportato ferite leggere o sono rimaste intossicate dal fumo. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da accertare in un edificio di 6 piani, nel quale si trova anche un ristorante. Circa 200 i vigili del fuoco al lavoro.(Di sabato 22 giugno 2019)