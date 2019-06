Libra | la moneta di Zuckerberg renderà superflue le banche Ma loro non se ne sono accorte

Moneta virtuale Facebook : come funziona - quanto vale. Quotazione Libra-€ : Moneta virtuale Facebook: come funziona, quanto vale. Quotazione Libra-€ Libra: la Moneta virtuale di Facebook, diversa dalle criptovalute, è l’ultimo progetto del gruppo la cui partenza è prevista nel 2020. Una idea che nasce dal punto di forza che il gruppo vanta ovvero gli oltre due miliardi di utenti in tutte le parti del mondo a cui offrire la possibilità di utilizzare la Moneta di prossimo conio. Moneta virtuale Facebook, ...

Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti gli utenti : Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti gli utenti Le novità in campo tecnologico sembrano non mancare mai anzi, ultimamente la notizia sta facendo il giro di tutto il mondo. Sapete cosa è Libra? Libra è la nuova moneta digitale, questa permetterà a tutti gli utenti di accumulare soldi e scambiarseli tra di loro, per poi utilizzarli anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. I progetti di Mark Zuckerberg ...

Facebook - arriva Libra - la nuova moneta virtuale : Facebook nel 2020 lancerà una sua moneta virtuale, chiamata Libra. Consentirà di mandare Libra a chiunque ha uno smartphone

Libra - ecco come funziona la moneta di Facebook : Dagli asset reali in garanzia ai borsellini digitali prima sulle chat del gruppo e poi su tutti i servizi dei partner, l’identikit della nuova valuta di Menlo Park. Che di virtuale avrà ben poco

Facebook lancia Libra - la nuova cryptomoneta per i pagamenti elettronici : Libra, la nuova criptovaluta globale di Facebook verrà lanciata nel 2020. Ad annunciarlo l'agenzia Bloomberg, secondo cui 30 aziende hanno già aderito al progetto, da Visa...

Libra - la grande rivoluzione nel mondo del denaro : la nuova moneta e il portafoglio digitale di Facebook sono una realtà : Si chiama Libra ed è la criptovaluta “progettata per avere un valore stabile e affidabile, ed essere accettata in tutto il mondo“. Si tratta della nuova moneta digitale basata su blockchain che vede Facebook tra i suoi membri fondatori, insieme ad altre realtà attive nel mondo dei pagamenti come Mastercard, PayPal, PayU, Stripe e Visa, a società tecnologiche come Booking Holdings, Ebay, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify e Uber, a ...

Libra - 9 cose da sapere sulla nuova moneta di Facebook : Mark Zuckerberg durante la conferenza F8 del 30 aprile 2019 (foto: Facebook) E Libra fu. Dopo mesi di rumors, più o meno fondati, Facebook ha finalmente alzato il velo dal suo più ambizioso progetto: Libra, la criptovaluta, o moneta “virtuale” se preferite, che potrà essere usata per i pagamenti attraverso i suoi servizi di messaggistica, un po’ come in Cina avviene con WeChat (benché lì via social passi rigorosamente valuta fiat cinese). Ma ...

Libra - FACEBOOK LANCIA LA CRIPTOVALUTA/ 'Globalcoin' - la moneta per Fb e WhatsApp : LIBRA, FACEBOOK LANCIA la CRIPTOVALUTA: Globalcoin per 'superare' Bitcoin e pagare con Messenger e WhatsApp. Ecco la moneta virtuale

Come funzionerà e a cosa servirà Libra - la moneta di Facebook : Alla fine è arrivata. La moneta di Facebook. Non proprio una moneta di Internet, Come spiegavamo qua, ma comunque un bel passo avanti, ora che Mark Zuckerberg ha rivelato, in un lungo post su Facebook, chi entrerà a far parte del club che sosterrà Libra, Come si chiama la nuova criptovaluta. Un nome non scelto a caso: in latino significa 'bilancia' e il messaggio è chiaro, ossia trasmettere senso di equilibro e stabilità in un mondo, quello ...

Ecco Libra - la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondo : Ecco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il mondoEcco Libra, la moneta con cui Facebook vuole far pagare il ...

Globalcoin - criptovaluta di Facebook/ Project Libra - moneta virtuale rivale Bitcoin? : Project Libra, domani Facebook presenza la sua criptovaluta, il Globalcoin per 'fronteggiare' Bitcoin e simili: la moneta virtuale 'diversa' dalle altre