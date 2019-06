Formula 1 – Manovra sbagliata nelle FP2 | Hamilton fa chiarezza | “ecco cosa ho fatto

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019)fain merito allaFP2: ecco quanto accaduto dal punto di vista del pilota Mercedes Nel corso delle FP2 corse ieri sul circuito del Gp di Francia, Lewisè stato protagonist adi una particolareche lo hafinire sotto investigazione.ha perso il controllo della sua Mercedes alla Curva 4, finendo poi fuori alla Curva 5. Nel tentativo di rientrare in pista, la sua monoposto ha ostacolato l’accorrente Verstappen che è finito fuori pista per qualche secondo. I commissari di gara hanno ‘graziato’ il Campione del Mondo, giudicando lanon particolarmente pericolosa.ha spiegato quanto accaduto dal suo punto di vista: “è stato un momento abbastanza serio, sono quasi rimasto sorpreso di non averlo colpito perchè siamo arrivati davvero molto vicini, quasi a contatto. Ero ...

