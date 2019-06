Facebook fa dietrofront e toglie la censura alla copertina di uno storico album dei Led

repubblica

(Di sabato 22 giugno 2019) I sistemi di controllo del social avevano bloccato il disegno di House of the Holy perché violava le politiche della tutela sui minori. L'opera raffigurava dei bambini nudi che scalano il Selciato del Gigante, noto sito naturalistico in Irlanda del Nord

Notiziedi_it : Facebook fa dietrofront sulla copertina dello storico album dei Led Zeppelin -