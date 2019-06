Calcio | Europei Under21 | la Spagna travolge la Polonia per 5-0 Furie Rosse in semifinale

Europei Under 21 Calcio - Italia-Belgio 3-1 : azzurri secondi nel girone - serve il miracolo per la semifinale : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1, ha fatto il proprio dovere ma non è bastato per vincere il proprio girone eliminatorio degli Europei Under 21. Gli azzurrini dovevano infatti sperare in una vittoria della Spagna sulla Polonia ma con massimo due gol di scarto, le Furie Rosse hanno dilagato (4-0) e hanno così blindato il primo posto qualificandosi alle semifinali mentre la nostra Nazionale ha chiuso al secondo posto. Per proseguire ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia si qualifica se…Tutte le combinazioni - gli incastri e i risultati : Partiamo da una dolorosa premessa: l’Italia è più fuori che dentro. Gli Europei Under21 di Calcio 2019, ospitati dal nostro Paese, vedevano la Nazionale azzurra tra le favorite assolute per la vittoria finale, con l’obiettivo minimo rappresentato dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’illusorio successo al debutto contro la Spagna per 3-1, la selezione tricolore è incappata in una inaspettata sconfitta contro ...

Calcio - Europei Under21 2019 : si decide il girone dell’Italia - Azzurrini a caccia della qualificazione : Sarà un sabato sera di fuoco per quanto riguarda i campionati Europei Under21 2019. Le quattro squadre del raggruppamento scendono in campo per trovare la qualificazione alle semifinali, in una situazione quanto mai intricata e difficile da leggere. Alle ore 21.00, in contemporanea, vedremo Belgio-Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna saranno di fronte Spagna e Polonia. Dopo lo splendido ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di sabato 22 giugno : Due le gare odierne in programma per quanto concerne gli Europei Under 21 di Calcio, che vedranno in campo il Girone A: questa sera si conoscerà il nome della prima semifinalista e della prima selezione europea qualificata alle Olimpiadi. Come al solito, nell’ultimo turno le due gare si giocheranno in contemporanea: alle ore 21.00 Italia-Belgio e Spagna Polonia. Vincere contro il Belgio e sperare che la Spagna vinca con la Polonia con un ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - Francia-Croazia 1-0 : Dembelé decisivo - Galletti vicini alle semifinali. Risultato negativo per l’Italia : La Francia ha sconfitto la Croazia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, i ragazzi di Ripoli si sono imposti al San Marino Stadium di Serravalle e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria: i Galletti salgono a quota 6 punti in classifica, affiancando la Romania al comando del Gruppo C. I transalpini ora sono davvero a un passo dalla qualificazione alle semifinali, nell’ultima ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia a punteggio pieno - Italia a rischio : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - Romania-Inghilterra 4-2 : partita pazza nel finale - Coman e compagni vicini alle semifinali : La Romania ha sconfitto l’Inghilterra per 4-2 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, allo Stadio Manuzzi di Cesena la tricolore ha vinto una partita estremamente vibrante e appassionante che si è accessa negli ultimi 20 minuti con continui ribaltamenti di fronte. I ragazzi di coach Radoi hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver battuto la Croazia all’esordio e si sono portati al Comando ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Francia per confermarsi in testa - attesa la riscossa degli inglesi : Tocca al Girone C chiudere oggi la seconda giornata degli Europei Under 21 di Calcio: alle ore 18.00 l’Inghilterra cerca il riscatto contro la Romania, vincente all’esordio, mentre la Francia vuole confermarsi dopo la vittoria, ottenuta in pieno recupero contro l’Inghilterra, nella partita contro la Croazia. INGHILTERRA-ROMANIA (ore 18.30) Saranno proprio gli inglesi, desiderosi di riscattare la sconfitta patita in 10 contro 11 ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di venerdì 21 giugno : Prosegue senza soluzione di continuità il campionato europeo Under 21 di Calcio 2019. Nella giornata odierna, infatti, tornerà in campo il Girone C per il secondo turno del raggruppamento. Si inizierà con Inghilterra-Romania alle ore 18.30 allo stadio Manuzzi di Cesena, mentre il match serale delle ore 21.00 metterà di fronte Francia e Croazia a San Marino. Sono in palio punti decisivi per quanto riguarda il passaggio del turno. Chi, dunque, si ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Serbia 6-1. Tripletta di Waldschmidt - “Panzer” implacabili : Punteggio tennistico a Trieste tra Germania e Serbia nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei Under 21 di Calcio: i tedeschi asfaltano per 6-1 i serbi e fanno un passo decisivo verso la qualificazione alle semifinali: ai teutonici nell’ultima sfida del raggruppamento basterà un pari con l’Austria per avere anche il pass per le Olimpiadi. Nel primo tempo parte a tutta la Germania, che passa al 16′ con Richter, che si ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Danimarca-Austria 3-1. Baumgartner sbaglia un rigore - Maehle trascina i suoi : Nella prima gara della seconda giornata del Girone B degli Europei Under 21 la Danimarca, sconfitta all’esordio dalla Germania, batte per 3-1 l’Austria, che invece a sorpresa aveva sconfitto la Serbia nel primo turno. I mittelEuropei posso recriminare per un Calcio di rigore fallito quando il punteggio era in parità. Nel primo tempo parte meglio la compagine danese, che al 27′ del primo tempo colpisce il palo con Skov Olsen, ma ...

Calcio - Europei under 21 2019 : in campo il Girone B. Spazio a Danimarca-Austria e Germania-Serbia : Seconda giornata che, come abbiamo visto ieri con il raggruppamento A, quello nel quale è impegnata l’Italia, può risultare già decisiva per quanto riguarda gli Europei under 21 di Calcio. Scendono in campo oggi, ai soliti orari (18.30 e 21.00), le compagini che formano il Girone B. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetta e quali verdetti saranno emessi. La Germania è la detentrice del titolo e una delle grandi favorite alla vittoria finale. ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di giovedì 20 giugno : Due le gare odierne in programma per quanto concerne gli Europei Under 21 di Calcio, che vedranno in campo il Girone B, dopo le prime due partite della prima tornata. Nella prima sfida, alle ore 18.30, la Danimarca e l’Austria, si affronteranno in una gara che per entrambe sarà di capitale importanza. I mittelEuropei, alla loro prima partecipazione, vogliono dare continuità dopo la sorprendete vittoria all’esordio contro la quotata ...