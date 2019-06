Basket | Finale Scudetto 2019 | Gara-7 | UMANA REYER VENEZIA CAMPIONE D’ITALIA! Sassari

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia emerge tardi - la Francia elimina le azzurre ai quarti di finale : Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese, le azzurre sono state sconfitte dalla Francia, probabilmente l’avversaria peggiore che potesse capitare, con il punteggio di 9-15. Termina dunque oggi il regno iridato delle nostre giocatrici, che un anno fa, a Manila, erano riuscite a trovare la strada per un trionfo oltre ...

Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai : il punto di De Raffaele - Finale Basket - : Diretta Venezia Sassari Streaming video Rai: orario e risultato live della partita, la decisiva gara-7 della Finale scudetto del basket, oggi 22 giugno,.

DIRETTA VENEZIA SASSARI/ Streaming video Rai : parla coach Pozzecco - Finale Basket - : DIRETTA VENEZIA SASSARI Streaming video Rai: orario e risultato live della partita, la decisiva gara-7 della Finale scudetto del basket, oggi 22 giugno,.

Basket - Finale Scudetto 2019 : arriva Gara-7 - il giorno del giudizio. Venezia e Sassari si giocano lo scudetto nella notte del Taliercio : Sei partite non sono bastate, e due ribaltamenti del fattore campo neanche. L’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari giocheranno questa sera, al Taliercio, Gara-7 della Finale scudetto. Stavolta non c’è domani: la vittoria manda in paradiso, la sconfitta ferma appena a un passo. Per la terza volta la Serie A ha modo di assistere a una Gara-7, da quando sono state istituite le serie in cui vince la formazione che per prima ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Slovenia e Serbia-Francia completano il tabellone dei quarti di finale al maschile : Si conclude la prima fase dei Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). La quarta giornata di gare ha visto concludersi anche gli ultimi due gironi della competizione e ha definito il tabellone dei quarti di finale, in programma domani. La principale sorpresa della giornata si confermano ancora una volta gli Stati Uniti che chiudono in testa nel gruppo A davanti alla Serbia difendendo la prima posizione dopo ...

Finale Serie A Basket gara 7 : data - orario e dove vederla in tv-streaming : Finale Serie A basket gara 7: data, orario e dove vederla in tv-streaming Finale Serie A basket: chi vincerà lo scudetto? Impossibile dirlo visto che la sfida tra Sassari e Venezia si sta dimostrando molto equilibrata. La prossima sfida, gara 7, andrà in scena a Mestre (coi veneziani padroni di casa) e la squadra dei sardi di Mister Pozzecco intenzionati a giocarsi la sfida come sempre sino alla fine. La gara 7 si giocherà sabato 22 giugno ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : le azzurre volano ai quarti di finale! Sconfitta l’Indonesia nell’ultima partita del girone : Prosegue l’avventura della Nazionale italiana femminile nei Mondiali 2019 di Basket 3×3. Le azzurre centrano la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda) e potranno giocarsi nella fase ad eliminazione diretta le proprie possibilità per difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno. Il quartetto italiano composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Qualifiche dell’arco nella parte finale. Basket 3×3 : esordio negativo sia al maschile sia al femminile per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L’ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L’ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...

Playoff Basket - se è guerra di nervi vince Sassari : la finale scudetto arriva a gara-7 : La guerra di nervi la vince Sassari che torna sopra gli 80 punti, batte Venezia e porta la serie scudetto dei Playoff di basket a gara-7. La finalissima nel catino bollente del Taliercio è il giusto epilogo di una sfida che è rimasta sporca ed equilibrata fin dalla prima palla a due. I sardi ci arrivano trascinati dalla sceneggiata di Pozzecco nel post di gara-6: studiata o meno, ha avuto l’effetto di ridare energia e cattiveria a una squadra ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-6 : Sassari batte Venezia 87-77 con un grande Cooley e forza la bella al Taliercio : Per la terza volta nella storia della Serie A ci sarà una gara-7 in Finale Scudetto. E’ la seconda occasione in cui una delle due protagoniste porta il nome del Banco di Sardegna Sassari, che batte per 87-77 l’Umana Reyer Venezia nella sesta partita e riesce dunque a forzare l’approdo alla bella del Taliercio tra quarantott’ore. Fondamentali, sul fronte della Dinamo, i 26 punti con 11/18 dal campo di un immarcabile Jack ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo maschile i primi quarti di finale sono Polonia-Porto Rico e Ucraina-Lettonia : Nella terza giornata dei Mondiali di Basket 3×3 di Amsterdam si sono completati i gironi B e D del torneo maschile. Nel gruppo B l’Ucraina ha chiuso al primo posto battendo oggi Estonia e Mongolia e si è qualificata per i quarti di finale insieme a Porto Rico, che oggi ha superato Mongolia e Russia e ha concluso a pari vittorie con l’Ucraina ma è stato classificato secondo a causa della sconfitta nello scontro diretto. Ininfluente il ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-6 Finale Scudetto in DIRETTA : lagunari al primo match point - i sardi puntano al pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – La cronaca della vittoria di Venezia in gara-5 – Le parole di Pozzecco in conferenza stampa Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassari-Venezia, sesto atto della Finale Scudetto della Serie A 2018-2018 di basket! La sfida in programma alle 20.45 si annuncia incandescente considerata l’importanza della posta in palio e ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : in Gara-6 Sassari vuole allungare ancora la serie - occasione scudetto per Venezia : La serie delle finali scudetto 2019 è arrivata a uno dei suoi momenti cruciali: stasera alle 20,45 si disputa Gara-6 al PalaSerradimigni di Sassari tra il Banco di Sardegna e l’Umana Reyer Venezia. I lagunari di coach Walter De Raffaele, dopo il successo di martedì al Taliercio di Mestre, sono tornati per la terza volta a condurre la serie, ma stavolta sul 3-2 hanno il loro primo match point: vincendo in casa dei sardi di coach Gianmarco ...